Persona 5: Launch-Trailer zum Japano-Hit, zahlreiche DLCs angekündigt

Persona 5 ist am 4. April endlich auch hierzulande erschienen. Im Herkunftsland von Hersteller Atlus (Japan) ist der Release bereits vor über einem halben Jahr erfolgt. Vom hierzulande für den Vertrieb zuständigen Publisher Deep Silver erreicht uns heute der offizielle Launch-Trailer, den ihr euch direkt im Anschluss an diese Zeilen ansehen könnt. Persona 5 gibt's für PS3 und PS4. Lediglich für Sonys aktuelle Heimkonsole ist die sogenannte "Take Your Heart" Premium Edition erhältlich, der als Goodies unter anderem ein Plüsch-Schlüsselanhänger, ein Artbook und eine Schultasche beiliegen.

In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten schiebt Deep Silver noch eine ganze Reihe von überwiegend kleineren DLCs für Persona 5 nach. Diese enthalten überwiegend Dinge wie zusätzliche Outfits, Themes, Avatare oder verbrauchbare Ingame-Gegenstände. Also Dinge, die sich auf den eigentlichen Spielinhalt nicht auswirken. Die Preise reichen von 0,99 Cent bis 6,99 Euro. Bereits jetzt - und zwar kostenlos - stehen die japanische Tonspur und der Merciless-Schwierigkeitsgrad zum Download bereit, allerdings nur für die PS4-Version. Unseren Test zu Persona 5 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.