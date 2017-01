Jurassic World Survivor: Perfect World sichert sich die Markenrechte

Bis zum Jahr 2015 arbeitete das Entwicklerteam der Cryptic Studios in Seattle an einem Survival-MMO mit dem Namen Jurassic World Survivor. Das Spiel soll starke Ähnlichkeiten mit dem bereits erhältlichen Online-Titel H1Z1 gehabt haben - nur statt Zombies befanden sich Dinos auf der Jagd nach den Spielern. Der damalige Fokus lag besonders auf dem Survival-Aspekt, eine Geschichte wurde eher nebenbei hinzugefügt. Kurz vor dem Start der Early-Access-Phase musste das Entwicklerteam jedoch bekannt geben, dass die Arbeiten an Jurassic World Survivor eingestellt worden sind.

Nun wurde bekannt gegeben, dass sich Publisher Perfect World Entertainment die Markenrechte an Jurassic World Survivor gesichert hat. Und auch am 2015 eingestellten Spiel soll wieder - in etwas anderer Form - gearbeitet werden. Für die Entwicklung scheint nun das Team der Cryptic Studios in Kalifornien verantwortlich zu sein. Zwar soll weiterhin das Überleben im Mittelpunkt von Jurassic World Survivor stehen, allerdings möchte man nun auch mehr Wert auf die Geschichte des Spiels legen. Kurz nach dem Ende des Kinofilms Jurassic World müssen die Überlebenden auf Isla Nublar mit dem angerichteten Chaos zurecht kommen. Eine offizielle Bestätigung von Publisher Perfect World Entertainment gibt es jedoch noch nicht.

Quelle: Jurassic Outpost