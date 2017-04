Der Koop-Shooter Payday 2 kann bis zum 12. April vollkommen gratis bei Steam heruntergeladen und dann natürlich auch in vollem Umfange gespielt werden. Außerdem ist Payday 2 um satte 75 Prozent reduziert, kostet damit nur noch 4,99 Euro. Das Viererpack gibt's für 13,74 Euro. Ebenfalls herabgesetzt sind die zahlreichen DLCs. Außerdem ist ein Bundle, bestehend aus Payday 2 und Shadow Warrior 2, für knapp 38 Euro erhältlich.

Anlass der Gratis- beziehungsweise Rabattaktion ist das Community-Event "The Search for Kento", das im selben Zeitraum in Payday 2 stattfindet. Kento ist der verschwundene Sohn von Jiro, einem der Protagonisten aus Payday 2. Gemeinsam mit seiner kriminellen Gang macht sich Jiro auf die Suche nach Kento, wobei ihn die Spieler unterstützen müssen. Der Trailer unterhalb verrät weitere Einzelheiten. Alle sonstigen News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr auf der Themenseite zu Payday 2.