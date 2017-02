Paradox Gewinnspiel: Gewinnt Steam-Keys für Cities: Skylines, Stellaris und Co.

Hobby-Strategen und Rollenspielfans sollten sich dieses Wochenende freihalten! Denn bei Gamesplanet.com findet ihr noch bis zum 19. Februar 2017 viele Spiele-Highlights des Publishers Paradox Interactive zu einem absoluten Schnäppchenpreis. Das Aufbausimulation Cities: Skylines ist in der Deluxe Edition etwa um 76 Prozent reduziert und geht für knapp 9 Euro über die virtuelle Ladentheke.

Wer auf epische Rollenspiele vor einer Fantasy-Kulisse steht, wird mit Pillars of Eternity fündig, das bei Gamesplanet.com gegenwärtig ab 13,99 Euro zu haben ist. Interesse an Geschichte und ein gutes Händchen für Militärtaktik? Dann ist Hearts of Iron IV womöglich euer Spiel. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über eine beteiligte Nation im Zweiten Weltkrieg.

Anlässlich des Paradox-Sale haben wir in Zusammenarbeit mit Gamesplanet.com ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet: Wir verlosen jeweils einen PC-Key für die unten aufgeführten Spiele! Um teilzunehmen, müsst ihr uns lediglich einen Kommentar in diesem Artikel hinterlassen - Spielewunsch nicht vergessen! Bei mehreren Teilnehmern entscheidet das Los. Das Gewinnspiel läuft vom 17. Februar bis einschließlich 19. Februar 2017 um 23:59 Uhr. Bitte beachtet unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Wir verlosen jeweils 1x Steam-Key für die folgenden Titel:

Alle Paradox-Angebote auf Gamesplanet.com

Die Angebot ist vom 14. Februar bis einschließlich 19. Februar 2017 gültig. Weitere attraktive Spiele-Schnäppchen auf Gamesplanet.com findet ihr auf der verlinkten Übersichtsseite.