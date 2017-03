Panzer Corps 2: ​Strategie-Sequel mit Unreal-Technik angekündigt

Aus dem Nichts hat Slitherine Games heute Panzer Corps 2 angekündigt. Den Ankündigungstrailer zum Strategiespiel findet ihr unterhalb dieser Zeilen. Viel mehr als Setting (erneut Zweiter Weltkrieg) und den Release-Zeitraum (2018) verrät dieser allerdings nicht. Dabei wären gerade Gameplay-Szenen von Interesse. Durch die Verwendung der modernen Unreal Engine 4 sollen in Panzer Corps 2 nämlich "Hunderte von Einheiten in einer bislang so noch nie in einem Kriegsspiel gesehen Qualität und Detailfülle" dargestellt werden.

In Sachen Gameplay soll sich hingegen eher wenig tun. Auch bei Panzer Corps 2 werden also wieder mitunter beinharte, rundenweise ausgetragene Schlachten auf dem Programm stehen. Die Entwicklung liegt erneut in Händen von Flashback Games. Das kleine Studio hatte 2011 mit Panzer Corps eine gelungene, inoffizielle Neuauflage des Genreklassikers Panzer General abgeliefert. In den folgenden Jahren wurden zahlreiche Zusatz-Kampagnen und sonstige DLCs nachgeschoben. Ob Ähnliches für Panzer Corps 2 geplant ist, bleibt indes noch abzuwarten.

Quelle: Steam