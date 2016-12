Vom Index geflogen: Diese Spiele können wir 2016 wieder (uncut) genießen

Das Spielejahr 2016 befindet sich auf der Zielgeraden - ereignisreiche zwölf Monate liegen hinter uns. So mancher Publisher hatte Grund zum Feiern, denn in diesem Jahr wurden Highlights wie Gears of War und Resident Evil 4 vom Index gestrichen. Das gilt auch für die internationale Version von Fallout 3, die seit Februar nicht mehr auf der Liste der jugendgefährdeten Medien steht. In unserem Video-Special stellen wir eine Auswahl der wichtigsten Spiele vor, die seit diesem Jahr endlich wieder beworben und regulär gekauft werden dürfen.



Resident Evil 4, Red Faction, Fallout 3 - runter vom Index

Für Resident Evil-Fans dürfte der April zu den freudigsten Monaten dieses Jahres gezählt haben. Capcom gab bekannt: Die internationale Version des Survival-Horrors ist hierzulande nicht länger indiziert. Besonders cool: Die am 30. August für PS4 und Xbox One erschienene Definitive Edition liefert ein ungeschnittenes Spielerlebnis von Resident Evil 4 - erstmals in Deutschland.

Der Rollenspiel-Hit Fallout 3 erschien hierzulande zunächst in einer geschnittenen Version - deutsche Spieler bekamen etwa keine abgetrennten Gliedmaßen und Blutfontainen zu sehen. Die internationale Version von Fallout 3 landete somit auf der Liste der jugendgefährdenden Medien. Acht Jahre nach dem Release des post-apokalyptischen Ödlandabenteuers teilte Publisher Bethesda mit: Fallout 3 fliegt vom Index.

Rund 13 Jahre nach der Veröffentlichung von Red Faction verkündete Publisher THQ Nordic stolz: Der Ego-Shooter wird von der Liste der jugendgefährdeten Medien gestrichen. Red Faction darf hierzulande somit wieder beworben und verkauft werden. Nach Aussagen von THQ Nordic waren viele Gespräche, Fingerspitzengefühl und eine gehörige Portion Überzeugungskraft notwendig, um dieses Ergebnis zu erzielen. Weitere Spiele und Hintergründe fassen wir in unserem Video-Special zusammen.