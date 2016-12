Konsolen-Highlights 2016: Die Top-Spiele im Video-Special

Das Spielejahr 2016 war vollgepackt mit Highlights für die Konsolen. In unserem Video-Special lassen wir die vergangenen zwölf Monate Revue passieren und stellen die Konsolen-Hits vor, die in diesem Jahr mit Top-Wertungen für Aufsehen sorgten. Zu den Highlights des Jahres zählt zweifelsohne Uncharted 4: A Thief's End. Das aktuelle Action-Abenteuer von Naughty Dog überzeugt auf allen Ebenen. Uncharted 4 ist nicht nur der bezüglich des Gameplays am besten abgestimmte Serienteil, es steht den Vorgängern auch hinsichtlich der Handlung in fast nichts nach.

Eine der größten Überraschungen des Jahres stellt Titanfall 2 dar. Obgleich die Kampagne von Titanfall 2 recht schnell durchgespielt ist und durchaus mit einigen nervigen Elementen zu kämpfen hat, bereitet sie jede Menge Spaß. Fast jeder Level verfügt über eine eigene Gameplay-Mechanik, die für viel Abwechslung sorgt. Deutlich gemächlicher geht's hingegen in Inside zur Sache. Mit Inside - dem Quasi-Nachfolger von Limbo - liefert Playdead ein weiteres Highlight ab. Zwar ist der Reiz des Neuen verflogen, doch dafür entschädigen die spannende Inszenierung, die beklemmende Kulisse und die zum Schneiden dichte Atmosphäre.



Und was war noch?

Ordentlich Action erhalten Spieler in Battlefield 1. Der Ego-Shooter zählt zu den besten Teilen der Reihe. Das trifft allerdings nur auf den Online-Modus zu, die Kampagne kann man sich getrost schenken. Gespalten sind die Meinungen hingegen bei The Last Guardian. Viele bezeichnen das Abenteuer als Meisterwerk, für manche sorgt die angestaubte Technik und teils hakelige Steuerung für Frustmomente. Am Ende bleibt festzuhalten: Dem Team um Entwicklerlegende Fumito Ueda ist es gelungen, dass man das Herzblut, das es in The Last Guardian steckte, an nahezu jeder Ecke spürt. Daher darf The Last Guardian in unserer Highlight-Liste nicht fehlen. Welche Konsolenspiele in diesem Jahr außerdem zu den Highlights zählten, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Video-Special.