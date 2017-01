Volta V: Desktop-PC im eleganten Holzdesign für 2.000 Dollar

"Volta V ist der erste Computer, der aus handgefertigtem Holz besteht", schreiben die Entwickler auf der Webseite zur Desktop-PC-Lösung, deren Gehäuse vollständig aus amerikanischem Hartholz besteht. Lediglich bei den Gehäusefüßen setzt das dreiköpfige Entwicklerteam auf Aluminium. "Viele der herkömmlichen Computer werden lediglich für eine kurze Lebensdauer hergestellt. Amerikaner produzieren jedes Jahr mehr als 9,4 Millionen Tonnen an Elektroschrott. Wir glauben, dass der erste Schritt zur Lösung dieses Problems in der Herstellung eines PCs liegt, der für eine lange Zeit sowohl stylisch als auch nützlich ist", erklären die Entwickler. Die im Volta-V-Gehäuse (Maße: 516x302x100mm) platzierten Komponenten lassen sich freilich jederzeit aufrüsten. "Wir nennen diese Idee 'Designed for Life'", ergänzen die Entwickler auf ihrer Webseite.

Die Komponenten des Volta V lassen sich nach Belieben aufrüsten. Quelle: https://volta.computer Bei einem PC-Gehäuse aus Holz stellt sich schnell die Frage nach einer möglichen Überhitzung der verbauten Komponenten. Das sei allerdings nicht zu befürchten, wie die Entwickler weiter betonen. Denn eine Kombination aus einer Flüssigkühlung, ultra-leisen Lüftern und einem einzigartigen Staubfilter-System soll verhindern, dass sich die Hitze im Volta-V-Gehäuse staut. Das System sei so erstellt worden, dass es kühle Luft von unten anzieht und warme Luft an den Seiten abgibt. Günstig fällt der Holz-PC allerdings nicht aus. Die preiswerteste Konfiguration, bestehend aus einem Intel Skylake Core i5 3.2 GHz Quad-Core-Prozessor, 8 Gigabyte DDR4-RAM, Nvidia Geforce 1050 2GB, 250 Gigabyte SSD und Windows 10 64-Bit, kostet 1.999 US-Dollar. Für einen Aufpreis lässt sich der Volta-V-Computer mit leistungsstärkeren Hardware-Komponenten ausrüsten. Die Standard-Ausführung kommt im Bambus-Design. Wer 41 US-Dollar drauflegt, erhält das Gehäuse in dunkler Walnuss-Optik. Derzeit lässt sich Volta V vorbestellen. Der Versand soll im März beginnen.

Der Volta V setzt auf ein Gehäuse aus Holz. (2) Quelle: https://volta.computer

Von David Martin

Redakteur

David Martin ist seit 2005 Online-Redakteur bei Computec Media. Neben Videospielen begeistert er sich für neue Technikgadgets, Sport und saftige Steaks. Fehlt etwas im Artikel?