Der PC Games Podcast 370 ist da und trägt den Namen: "VR und Kriegsdonner". Diesmal haben sich Wolfgang Fischer, Lukas Schmid, Matti Sandqvist und Felix Schütz in der Tonkabine zusammengerauft. Zunächst widmen wir uns den wenigen Hörerfragen. Nachdem Endboss Fischer in gewohnt ausführlicher Manier über das Heft und die Wertungen gesprochen hat, entwirft Lukas eine Idee, wie man VR-Brillen der breiten Masse schmackhaft machen könnte. Auch der grundsätzlich unvorbereitete Felix wacht hier kurz aus seinem Winterschlaf auf. Gegen Ende erzählt Matti dann von seinen Erfahrungen mit dem Kriegsspiel War Thunder und klärt auf, wo die Unterschiede zu den Hauptkonkurrenten World of Tanks und World of Warplanes liegen.



Downloads PC Games Podcast 370 [31,0 MB]



Wir wünschen wie immer viel Vergnügen beim Zuhören und freuen uns auf eure Hörerfragen zum PC Games Podcast. Bitte schreibt uns im Kommentarbereich, was euch bewegt - und zwar bis zum 8. Februar um 14 Uhr!

Inhaltsverzeichnis

bis ca. 17:40 - Hörerfrage: Tests vs. Previews und die Sinnhaftigkeit von Wertungen

bis ca. 45:30 - Hörerfrage: VR-Brillen - entzaubert oder noch geil?

bis ca. 52:00 - Hörerfragen: Patreon, Podcast-Fotos und mechanische Tastaturen

bis Ende - War Thunder

Links

War Thunder: Matti stellt die fertige Version im Let's Play-Video vor

PC Games Podcast auf Patreon unterstützen