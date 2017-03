PC Games Podcast 378 mit Destiny 2 und Call of Duty WW2

Der PC Games Podcast 378 ist da und trägt den Namen: "Schicksal #2". Diese Woche hat uns das Destiny-Fieber erfasst, David, Matti und Peter haben die Redaktionsräume verlassen, um über Teil 2 der Online-Shooter-Reihe zu schwätzen - Destiny 2 erscheint erstmals auch für den PC! Doch bevor wir darüber reden, was Bungie beim Nachfolger besser machen muss, widmen wir uns natürlich in gebührender Länge euren Hörerfragen. Am Ende gibt's dann noch ein munteres Rätselraten um Call of Duty 2017 und dessen WW2-Szenario.



Inhaltsangabe

bis ca. 35:00 - Hörerfragen (u.a. mit Mafia 3, Monster Hunter für PC und Publisher-Hass)

bis ca. 58:00 - Destiny 2

bis Ende - Call of Duty WW2

