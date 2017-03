PC Games Podcast 377 mit Mass Effect: Andromeda

Der PC Games Podcast 377 ist da und trägt den Namen: "Willkommen in Andromeda!" Matthias Dammes und Praktikant Michael Grünwald sind von ihrer Reise in ferne Galaxien ins Fürther Verlagshaus zurückgekehrt und erzählen Moderator Peter Bathge, was so toll am neuen Mass Effect ist - und warum Andromeda dennoch eins der bis dato schlechtesten Bioware-Spiele darstellt.



Downloads PC Games Podcast 377 [28,6 MB]



Amateurhafte Gesichsanimationen, Glitches, schwache Hauptstory, fehlender Bedienkomfort - die Mängelliste ist lang und die Podcast-Runde widmet sich fast eine ganze Stunde lang im Detail allen Einzelheiten des neuen Science-Fiction-Rollenspiel. Außerdem werden eure Hörerfragen beantwortet.

Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Zuhören und freuen uns auf eure Kommentare! Info: Wer uns finanziell unterstützen will, kann das auf Patreon oder per Paypal tun.

Inhaltsangabe

bis ca. 16:00 - Hörerfragen (u.a. mit Werewolf, Indiana Jones und Morrowind)

bis Ende - Mass Effect: Andromeda

Links

