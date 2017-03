Der PC Games Podcast 376 ist da und trägt den Namen: "Intellektuell beleidigt". Matti, Christian und Peter nutzen die Atempause vor dem Mass Effect-Gewittersturm, um zur Abwechslung mal den Blick auf ein Thema zu lenken, das sonst wenig Aufmerksamkeit erhält - die DLCs zu bereits erschienenen Spielen. Unter anderem spricht die Runde über konkrete Beispiele wie Battlefield 1, Watch Dogs 2, Deus Ex: Mankind Divided, Steep und The Division. Aber auch die allgemeine Problematik der Mini-Erweiterungen mit zumeist miesem Preis-/Leistungsverhältnis sowie dem Season Pass kommt zur Sprache.



Downloads PC Games Podcast 376 [33,3 MB]



Außerdem sprechen wir im mehr als eine Stunde langen PC-Spiele-Podcast über Ubisoft: Welche Pläne hat das Unternehmen für die Zukunft, welche Schwerpunkte legen die Franzosen bei der Entwicklung - und was ist eigentlich mit Assassin's Creed: Empire, das 2017 releast werden soll? All das - und Antworten auf eure Hörerfragen - gibt's in Folge 376 des PC Games Podcast.

Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Zuhören. Schreibt uns eure Fragen in den Kommentaren! Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf Patreon oder per Paypal finanziell unterstützen - natürlich völlig freiwillig!

Inhaltsangabe

bis ca. 12:00 - Hörerfragen

bis ca. 22:00 - Battlefield 1: They Shall Not Pass

bis ca. 38:00 - Watch Dogs 2: Human Conditions

bis ca. 43:00 - Steep: Alaska-Update

bis ca. 50:00 - The Division: Last Stand

bis ca. 61:00 - Ubisofts Zukunft und Assasin's Creed 2017

bis ca. 65:00 - Deus Ex: Mankind Divided - A Criminal Past

bis Ende - DLC-Fazit

