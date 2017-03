Der PC Games Podcast 374 ist da und trägt den Namen: "Folter für zwei". Praktikant Moritz und Redakteur Peter sind heute allein in der Tonkabine, zu zweit besprechen sie das Rollenspiel Torment: Tides of Numenera. Wie lang ist die Spielzeit, wie gut sind die Texte geschrieben, wie viele Kämpfe gibt es? Die Antworten auf all diese Fragen und mehr hört ihr im gut 60 Minuten langen Podcast. Außerdem wird noch kurz über die Ankündigung von Mittelerde: Schatten des Krieges gesprochen und natürlich beantworten wir die Hörerfragen aus der Community von PCGames.de.



Downloads PC Games Podcast 374 [27,9 MB]



Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Zuhören. Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren. Euch brennt eine Frage unter den Nägeln? Wir beantworten sie im nächsten Podcast.

Inhaltsverzeichnis

bis ca. 21:00 - Hörerfragen (u.a. mit Anno/Die Siedler, AMD oder Nvidia und Dark Souls)

bis ca. 54:00 - Torment: Tides of Numenera

bis Ende - Mittelerde: Schatten des Krieges