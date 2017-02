Der PC Games Podcast 371 ist da und trägt den Namen: "Taubenbrüder". Matthias und Peter haben sich wieder mal Verstärkung aus dem Praktikanten-Pool der Redaktion geholt: Christopher und Christian beantworten mit den Kollegen die Fragen der Hörer. Dabei geht's unter anderem erneut um Wertungen sowie VR-Spiele. Aber auch die Suche nach der "beliebigen Taste" ist ein Thema.



Downloads PC Games Podcast 371 [35,3 MB]



Anschließend beackert die Runde aktuelle News-Themen wie das Aus für Deus Ex 5 und die Ankündigung neuer Avengers- und Marvels-Spiele aus dem Hause Square Enix. Zudem sind die Crowdfunding-Erfolge von The Banner Saga 3 sowie Pillars of Eternity 2 ein Thema - und die katastrophale Kickstarter-Kampagne des Apocalypse Now-Videospiels.

Nach rund 40 Minuten schaut Felix vorbei und berichtet von seinem Gespräch mit Ron Gilbert. Der legendäre Adventure-Designer hatte sein neues Spiel Thimbleweed Park im Gepäck, von dessen verrückten Charakteren Felix ausgiebig berichtet. Anschließend teilt Peter noch seine Eindrücke von zwei der spannendesten neuen Focus-Home-Interactive-Spiele aus Frankreich mit den Hörern.

Wir wünschen wie immer viel Spaß beim Zuhören und freuen uns auf eure Fragen, die wir im nächsten PC Games Podcast beantworten. Schreibt uns in den Kommentaren, was euch bewegt! Auch Lob, Kritik und anderes Feedback sind willkommen.

Inhaltsverzeichnis

bis ca. 25:00 - Hörerfragen (u.a. mit Gefühlen statt Spielspaß, Steam im Ausland und Virtual Reality)

bis ca. 35:00 - Deus Ex 5 vs. neue Marvel-Spiele

bis ca. 40:00 - Aktuelle Crowdfunding-Kampagnen

bis ca. 1:01:00 - Thimbleweed Park

bis ca. 1:10:00 - Call of Cthulhu

bis Ende - A Plague Tale: Innocence

Links

Pillars of Eternity 2: Deadfire auf Fig.co

The Banner Saga 3 auf Kickstarter

Apocalypse Now auf Kickstarter

Thimbleweed Park: Große Vorschau plus Video-Special