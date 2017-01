Der PC Games Podcast 368 ist da und trägt den Namen: "Quo vadis, Open World?" Die Podcast-Koryphäen Felix und Peter begrüßen diese Ausgabe zwei neue Gesichter in der Tonkabine: Die Praktikanten Christian und Christopher sind jung und willig und haben keine Berührungsängste, wenn es um Diskussionen vor dem Mikrofon geht. Entsprechend ausführlich wird in der Runde sodann auch über eine Hörerfrage zur Zukunft der Spielereihen Mafia und Watch Dogs geschwatzt, was sich schon bald in eine Generaldebatte über die Zukunft von Open-World-Spielen nach typischem Ubisoft-Muster verwandelt. Darüber plausche wir über den Minecraft-No Man's Sky-Mix Astroneer.



Downloads PC Games Podcast 368 [36,7 MB]



Anschließend geht's um die vorbereiteten Themen der neuen Folge. Die PC-Strategiespiele Urban Empire und Halo Wars haben weder bei Peter noch Felix durchweg positive Erinnerungen hinterlassen. Ähnlich enttäuscht sind die Redakteure auch über die weiterhin nicht erfolgte Ankündigung von Half-Life 3; auf Basis eines kürzlichen Reddit-AMA von Valve-Chef Gabe Newell mutmaßen die vier Podcast-Teilnehmer, was als Nächstes beim Steam-Betreiber auf dem Plan steht.

Wir wünschen wie immer viel Spaß mit dem PC Games Podcast und bedanken uns bei allen Hörern, die uns über Patreon oder Paypal (podcast@pcgames.de) Geld gespendet haben. Aber natürlich freuen wir uns auch auf Rückmeldungen, Feedback und Hörerfragen von allen anderen Podcast-Fans: Schreibt uns eure Fragen für die nächste Folge im Kommentarbereich! Einsendeschluss ist der 25. Januar 2016, um 14 Uhr.

Inhaltsverzeichnis

bis ca. 38:00 - Hörerfragen (u.a. mit der Zukunft von Mafia und Watch Dogs 2)

bis ca. 47:00 - Urban Empire

bis ca. 68:00 - Halo Wars 1+2

bis Ende - Valve und Half-Life 3