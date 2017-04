PC Games Podcast 380 mit Call of Duty WW2, Dawn of War 3, Little Nightmares und Syberia 3

bis ca. 30:45 - Hörerfragen (u.a. eklige Ostereier, nervige Gegner, Lego Worlds, Patreon und Hardware aufrüsten) bis ca. 44:20 - Dawn of War 3 bis ca. 53:40 -Syberia 3 bis ca. 1:08:10 - Little Nightmares bis Ende - Call of Duty WW2

Der PC Games Podcast 380 ist da und trägt den Namen: "Finnische Eier". Mit dieser Ausgabe meldet sich die Redaktion aus der Osterpause zurück, die übrigens eine Woche länger dauerte als geplant: Als wir nach den Feiertagen zurück ins Büro kamen, waren noch so viele Kollegen ausgeflogen, dass wir beschlossen, den Podcast auf diese Woche zu verschieben. Dafür haben wir aber ordentlich Themen im Gepäck! Matti, Felix und Lukas sprechen zunächst etwa eine halbe Stunde über verschiedenste Hörerfragen, in denen wir etwas über eklige Bräuche aus Finnland erfahren, auf nervige Gegner schimpfen und über Hardware plaudern. Danach folgt mit Dawn of War 3 unser erstes großes Test-Thema .

