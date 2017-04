Ein Podcast rund um Computerspiele - das ist der PC Games-Podcast. In lockerer Runde sitzen die Redakteure von PC Games zusammen und beantworten Hörerfragen aus der Community. Außerdem haben wir jede Woche neue, aktuelle PC-Themen - von Test-Eindrücken über Vorschauen auf kommende Hits bis hin zu aktuellen Entwicklungen in der Branche. Im Podcast hört ihr ehrliche Meinungen zu neuen Spielen und erhaltet Einblicke in das Leben als Spieleredakteur. Wir berichten von Events und Messen wie der E3 oder diskutieren kontrovers über Themen wie Steam Early Access oder Virtual Reality. Neuerdings auch im Youtube-Video mit 360°-Kamera in Auflösungen bis 4K - falls ihr schon immer mal als Zuschauer bei unseren Diskussionsrunden dabei sitzen wolltet.

Seit über 350 Folgen und sieben Jahren folgt der Redaktion der ältesten PC-Spielezeitschrift Deutschlands eine treue Podcast-Fangemeinde - auf PCGames.de, per RSS-Feed, in unserem Youtube-Kanal und über Itunes. Und weil uns genau diese Hörer immer wieder aufs Neue auf eine Möglichkeit angesprochen haben, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen, könnt ihr die Redaktion jetzt auch finanziell unterstützen.

Zum einen gibt es da Patreon, ein unkompliziertes Spenden-Portal, bei dem ihr einen Beitrag bestimmen könnt, den ihr uns für jede Folge überweisen möchtet - völlig unverbindlich und jederzeit kündbar. Wer uns lieber einmalig eine kleine Finanzspritze zukommen lassen will, kann dies über Paypal mit der E-Mail-Adresse podcast@pcgames.de tun - oder einfach hier klicken:





Wie das Ganze genau funktioniert und was wir mit euren Spenden anstellen, erfahrt ihr im Video:

Ihr geht ab und zu auch gerne mal mit einem Konsolenspiel fremd? Dann vergesst nicht, bei unseren Kollegen vom play4-Podcast und Games Aktuell-Podcast reinzuhören!

PC Games Podcast: Alle Folgen zum Download

PC Games Podcast: Eine Nachricht für alle Hörer

PC Games Podcast 379: Der günstige Achtkerner

PC Games Podcast 378: Schicksal #2

PC Games Podcast 377: Willkommen in Andromeda!

PC Games Podcast 376: Intellektuell beleidigt

PC Games Podcast 375: Gemeinschaftsproduktion

PC Games Podcast 374: Folter für zwei

PC Games Podcast 373: Ich steh' auf größer

PC Games Podcast 372: Preyview

PC Games Podcast 371: Taubenbrüder

PC Games Podcast 370: VR und Kriegsdonner

PC Games Podcast 369: 21 Drogen enthalten

PC Games Podcast 368: Quo vadis, Open World?

PC Games Podcast 367: Was bringt 2017?

PC Games Podcast 366: Warhammer-Studiengang

PC Games Podcast 365: Es muss einen japanischen Grund haben

PC Games Podcast 364: Zwergen-Horror

PC Games Podcast 363: Achievements für Masochisten

PC Games Podcast 362: Achterbahnfahrt durch San Francisco

PC Games Podcast 361: Mit dem Kopf durch die Glastür

PC Games Podcast 360: Der Ausschlag sieht gut aus

PC Games Podcast 359: Red Deadline Pioneer 2

PC Games Podcast 358: Nur noch eine Runde

PC Games Podcast 357: Der überschaubare Felix

PC Games Podcast 356: Kleine, aber feine Themen und munteres Genrehüpfen

PC Games Podcast 355: Mit der Kettensäge dem Ball hinterher

PC Games Podcast 354: Bis zur Rente spielen

PC Games Podcast 353: Haarige Angelegenheit

PC Games Podcast 352: Technik-Kapriolen

PC Games Podcast 351: 4K schlägt alles

PC Games Podcast 350: Endloses Weltraumgelaber

PC Games Podcast 349: Er ist wieder da!

PC Games Podcast 348: Wir wenigen, wir wenigen Glücklichen

PC Games Podcast 347: Eine Mod mit PCG-Award

PC Games Podcast 346: GO, GO, GO

PC Games Podcast 345: Schwarzbild

PC Games Podcast 344: Potzblitz! Jetzt mit Farbe

PC Games Podcast 343: E3 behind the scenes

PC Games Podcast 342: Wir finden die E3 toll

PC Games Podcast 341: Ende der Funkstille

PC Games Podcast 340: Eine neue Zeitrechnung

PC Games Podcast 339: Die Laws und die Breakers

PC Games Podcast 338: Läuft!

PC Games Podcast 337: Viel Geld ist schön

PC Games Podcast 336: Bier, Bärte & Breitäxte

PC Games Podcast 335: Sympathische Schweine

PC Games Podcast 334: Der zweite Versuch

PC Games Podcast 333: Die Echoloten

PC Games Podcast 332: Soldaten des Glücks

PC Games Podcast 331: Humor ist schön, Info ist schöner

PC Games Podcast 330: Hobo Hoden

PC Games Podcast 329: Pfui Deibel

PC Games Podcast 328: Ballern bis die Schwarte kracht

PC Games Podcast 327: Im Weltall sieht man kein Land

PC Games Podcast 326: Vom Bier zu mir

PC Games Podcast 325: VR um jeden Preis

PC Games Podcast 324: Crosscast mit play4

PC Games Podcast 323: Es wird schmutzig

PC Games Podcast 322: Tag des Tentakels

PC Games Podcast 321: Han Solo-Kampagne

PC Games Podcast 320: Sehr relativ positiv

PC Games Podcast 319: Fragen-Schneesturm

PC Games Podcast 318: Total verstrahlt

PC Games Podcast 317: Immer diese Ratten!

PC Games Podcast 316: Meister aller Künste

PC Games Podcast 315: Krieg der Sterne

PC Games Podcast 314: Fans spielen Probe

PC Games Podcast 313: Prison Break

PC Games Podcast 312: Herzen aus Stein

PC Games Podcast 311: Frage der Ethik

PC Games Podcast 310: A Hideo Kojima Game

PC Games Podcast 309: Spott an

PC Games Podcast 308: Stets fleißig bleiben

PC Games Podcast 307: Trine muss sein - nein?

PC Games Podcast 306: Nora-Cast

PC Games Podcast 305: Morgens oral, abends Elex

PC Games Podcast 304: Eremiten-Spiele

PC Games Podcast 303: Pseudo-Kunst

PC Games Podcast 302: Chris Roberts' Seilschaften

PC Games Podcast 301: Die drei Huren des Orients

PC Games Podcast 300: Das große Jubiläum

PC Games Podcast 299,9: Sinn? War nie unsere Stärke.

PC Games Podcast 299,5: Wer verliert, muss reden

PC Games Podcast 299: Das muss Peter machen

PC Games Podcast 298: Zwischen geil und scheiße

PC Games Podcast 297: Die Iren können es doch auch!

PC Games Podcast 296: Der ohne Thema

PC Games Podcast 295: Wir haben doch keine Zeit!

PC Games Podcast 294: Im Herzen Prakti

PC Games Podcast 293: Clown-Buff

PC Games Podcast 292: Stretchhosen-Sponsoren

PC Games Podcast 291: Die ULTIMATIVE Fassung

PC Games Podcast 290: Logisch lügen die!

PC Games Podcast 289: Peter, du hast eine besonders gute Figur

PC Games Podcast 288: Schießgewohnheit

PC Games Podcast 287: Pro Bier Version

PC Games Podcast 286: Streaming Devices

PC Games Podcast 285: Hat Belgien ein Meer?

PC Games Podcast 284: Alles Gute, auch beruflich

PC Games Podcast 283: Yay!

PC Games Podcast 282: Testphilosophien und rückgratlose Schwuchteln

PC Games Podcast 281: Ekelhaft, aber auch schön

PC Games Podcast 280: Wildhund

PC Games Podcast 279: Pay to blöd

PC Games Podcast 278: Peter und das Loch

PC Games Podcast 277: Die Anti-Fans

PC Games Podcast 276: Noobs und Spaß dabei

PC Games Podcast 275: Penis, Penis, Penis

PC Games Podcast 274: Fragestunde

PC Games Podcast 273: Krisenstimmung

PC Games Podcast 272: Dragon Cry

PC Games Podcast 271: Politisch unkorrekt, aber weiter geht's

PC Games Podcast 270: Anderen Menschen beim Essen zusehen

PC Games Podcast 269: Everknecht

PC Games Podcast 268: Das sind doch keine Siedler!

PC Games Podcast 267: Es fehlt das Klick

PC Games Podcast 266: Warum nicht mal Menschenfleisch?

PC Games Podcast 265: 18 Mal angefangen, nicht ein Mal Spaß gehabt

PC Games Podcast Telltale-Special

PC Games Podcast 264: Die kleine, feine Runde

PC Games Podcast 263: Der Kurze

PC Games Podcast 262: Aus technischen Gründen

PC Games Podcast 261: Die Frauenversteher

PC Games Podcast 260: Alles auf Zucker!

PC Games Podcast 259: Ich hasse euch alle

PC Games Podcast 258: Ausgerechnet Bathge

PC Games Podcast 257: Eine kleine illegale Geschichte

PC Games Podcast 256: Das mieseste Orchester der Welt

PC Games Podcast 255: Mit Hype und Seele

PC Games Podcast 254: Der Techniker

PC Games Podcast 253: Let's Hör

PC Games Podcast 252: Der Think Tank

PC Games Podcast 251. Altherrengedeck

PC Games Podcast 250: Fump!

PC Games Podcast 249: E3 2014

PC Games Podcast 248: Olaf, die dralle Maid

PC Games Podcast 247: Hamburger-Calzone

PC Games Podcast 246: Meine Tränen würden Meere füllen

PC Games Podcast 245: Gefreiter Kartoffel

PC Games Podcast 244: Get to the chopper!

PC Games Podcast 243: Mörderische Märchenwelten

PC Games Podcast 242: Drachen oder keine Drachen?

PC Games Podcast 241: Manchmal ist's auch gut

PC Games Podcast 240: Der Arschlord

PC Games Podcast 239: Wir haben die Technologie

PC Games Podcast 238: Alles nur Urinie!

PC Games Podcast 237: Weltraumabstecher

PC Games Podcast 236: Ein bisschen folterig

PC Games Podcast 235: Messerkampf!

PC Games Podcast 234: Als Kinderarbeit noch nicht so schlimm war

PC Games Podcast 233: The PC Master Race?

PC Games Podcast 232: Bildungsradio Saga

PC Games Podcast 231: Was soll ich sagen?

PC Games Podcast 230: Schokocast

PC Games Podcast 229: Das B-Team

PC Games Podcast 228: Historiker unter sich

PC Games Podcast 227: Vorausschauender Rückblick

PC Games Podcast 226: Ja, ja, ja

PC Games Podcast 225: Satz mit X

PC Games Podcast 224: PC-Poker-Cast

PC Games Podcast 223: Falsch oder echt, Hauptsache Brüste

PC Games Podcast 222: Der WTF-Blick

PC Games Podcast 221: Der Lieblings-Loser

PC Games Podcast 220: Heute mit: neuer Ansage!

PC Games Podcast 219: Das letzte Quäntchen Geilheit

PC Games Podcast 218: Mehr Seriösität bitte

PC Games Podcast 217: Der Marc wird das regulieren!

PC Games Podcast 216: Podcastmania

PC Games Podcast 215: Der Peterblocker

PC Games Podcast 214: Bohren ist lustig

PC Games Podcast 213: Wer ist Max?

PC Games Podcast 212: Huch, eine Klinke!

PC Games Podcast 211: Totaler Drachenkrieg

PC Games Podcast 210: Mit offener Hose auf der Gamescom

PC Games Podcast 209: Der schleichende Großvater

PC Games Podcast 208: Guuuude Laune

PC Games Podcast 207: Der neue Torsten

PC Games Podcast 206: Schattenläufer

PC Games Podcast 205: Der Nonsens-Cast

PC Games Podcast 204: Der mit der Skelettbraut

PC Games Podcast 203: Ein Biss-chen Kultur

PC Games Podcast 202: Ritt in die Hölle

PC Games Podcast 201: Gestörte Harmonie

PC Games Podcast 200: Japanischer Schweinkram

PC Games Podcast 199: Zombie+

PC Games Podcast 198: Der Prakticast

PC Games Podcast 197: Du hast Scheide gesagt!

PC Games Podcast 196: Finnen-Edition

PC Games Podcast 195: Roy, Siegfried und Barbie retten den Mars

PC Games Podcast 194: MacGyver Online

PC Games Podcast 193: Ich mag Storys mit guter Story!

PC Games Podcast 192: Wir werden alt

PC Games Podcast 191: Virtual Reality

PC Games Podcast 190: Roberts letzter Auftritt

PC Games Podcast 189: Störgeräusche

PC Games Podcast 188: Süße Grüße aus dem Osten

PC Games Podcast 187: Och, das war jetzt aber schön!

PC Games Podcast 186: Nanu, Nano

PC Games Podcast 185: Zuckerschock

PC Games Podcast 184: WTFFFFF?

PC Games Podcast 183: Stilsicherer Gesprächsstiel

PC Games Podcast 182: Das B-Team

PC Games Podcast 181: Wilde Männer

PC Games Podcast 180: Könnt ihr uns hören?

PC Games Podcast 179: Zurück von der Bahnhofstoilette

PC Games Podcast 178: Wir blicken zurück

PC Games Podcast 177: Ron fuc*ing Gilbert, baby!

PC Games Podcast 176: Wwwaaarum?

PC Games Podcast 175: Morden macht Spaß ... hab ich mir sagen lassen

PC Games Podcast 174: Gehobenes Gewichtsniveau

PC Games Podcast 173: Wir sind alle korrupt

PC Games Podcast 172: Abschweifkönige

PC Games Podcast 171: Zäh wie altes Leder

PC Games Podcast 170: Machen wir's eben Mittwoch

PC Games Podcast 169: Unlogische Entehrung

PC Games Podcast 168: Leserrunde 2.0

PC Games Podcast 167: Süße Geschenke

PC Games Podcast 166: Bei Fackellicht in die Grenzlande

PC Games Podcast 165: Ein klein wenig Crysis

PC Games Podcast 164: Ein Konsolero in Paris

PC Games Podcast 163: Eier, wir brauchen Eier!

PC Games Podcast 162: Von Clan- und Gildenkriegen

PC Games Podcast 161: Schlong-Gong zur Gamescom

PC Games Podcast 160: Die Bollerwagen-Phase

PC Games Podcast 159: Nussecken in der Sitzecke

PC Games Podcast 158: Plauderstunde im Sommerloch

PC Games Podcast 157: Die Kümmelnazis und der Koch

PC Games Podcast 156: Wo sich Eichel und Igel gute Nacht sagen

PC Games Podcast 155: Der Robcast

PC Games Podcast 154: Mit den Praktis vorm Scharfschützenfernseher

PC Games Podcast 153: Der Vorurteil-Gong

PC Games Podcast 152: Der Voloca(u)st

PC Games Podcast 151: Leben und Sterben in L.A.

PC Games Podcast 150: Die Daheimgebliebenen

PC Games Podcast 149: Im Zeichen der E3

PC Games Podcast 148: Höllischer Zuckerschuss

PC Games Podcast 147: Fuck-ups mit Ansage

PC Games Podcast 146: Gute Hoden

PC Games Podcast 145: Abschweifende Zeitreise

PC Games Podcast 144: Bierernste Angelegenheit

PC Games Podcast 143: Chefsache

PC Games Podcast 142: Durchschuss am Dienstag

PC Games Podcast 141: Der Nerdcast

PC Games Podcast 140: Er wirft mit Kot!

PC Games Podcast 139: Voll gehyppert

PC Games Podcast 138: Extra lang und ohne Spoiler

PC Games Podcast 137: Drei alte Hasen und ein Neuer

PC Games Podcast 136: Das hässlichste Videospielgesicht aller Zeiten

PC Games Podcast 135: Immer diese Franzosen!

PC Games Podcast 134: Malt ein Bild von Peter Schütz!

PC Games Podcast 133: Schlüttis Schlonzwort

PC Games Podcast 132: Klarabella Kuh

PC Games Podcast 131: Der Vorlese-Cast

PC Games Podcast 130: Pimp my Darkling

PC Games Podcast 129: Knabberspaß

PC Games Podcast 128: Schön ist ja auch schön

PC Games Podcast 127: Jahresrückblick

PC Games Podcast 126: Der Geist der Weihnacht

PC Games Podcast 125: Neues von der Hafenkante

PC Games Podcast 124: Matjes am Montag

PC Games Podcast 123: Die Eier legende Vollmilchsau

PC Games Podcast 122: Der Untergong

PC Games Podcast 121: Freitags-Finale

PC Games Podcast 120: Drachen und Töpfe!

PC Games Podcast 119: Garantiert Schnüffelsoftwarefrei

PC Games Podcast 118: Burgen, Bugs und Battlefield

PC Games Podcast 117: Nenenenenene - Batmaaaan!

PC Games Podcast 116: Samba in Sao Paulo

PC Games Podcast 115: Geh doch mal hin und erschieß die alle!

PC Games Podcast 114: Spoiler-Alarm

PC Games Podcast 113: Rückkehr der Redi-Ritter

PC Games Podcast 112 und keiner geht hin!

PC Games Podcast 111: Doom! Doooom!

PC Games Podcast 110: Der Trend geht zur Gewalt

PC Games Podcast 109: Die Zurückgebliebenen

PC Games Podcast 108: Halle 7, Stand A031

PC Games Podcast 107: Nicht aufregen!

PC Games Podcast 106: Im Prinzip wie der Vorgänger

PC Games Podcast 105: Das sprengt den Rahmen!

PC Games Podcast 104: Chocolate Rain

PC Games Podcast 103: Live aus dem Gäste-Haus

PC Games Podcast 102: Wir werden immer Dichter!

PC Games Podcast 101: Esoterisch begabt

PC Games Podcast 100: Ein very happy birthday

PC Games Podcast 99: Beim Zuhören dümmer

PC Games Podcast 98: What a Messe

PC Games Podcast 97: Da dreht sich das Leben

PC Games Podcast 96: Wie in jedem anderen Action-Rennspiel

PC Games Podcast 95: Das Schweigen der Esel

PC Games Podcast 94: Tropenfieber mit dem Duke

PC Games Podcast 93: Offline-Konsolen und Däibldobbs

PC Games Podcast 92: Portalkartoffeln und BFGs

PC Games Podcast 91: Ein Haufen Ungeduld

PC Games Podcast 90: Kuchen Anno 666!

PC Games Podcast 89: April, April!

PC Games Podcast 88: Götter in der Crysis

PC Games Podcast 87: Treffen der Legenden

PC Games Podcast 86: Rockstar-Allüren

PC Games Podcast 85: Alte Bekannte aus der Dose

PC Games Podcast 84: Hot Seat-Action

PC Games Podcast 83: Nicht lange Fackeln im Sturm

PC Games Podcast 82: Kaffeeklatsch mit Nerd-Muffins

PC Games Podcast 81: Neue und alte Hasen

PC Games Podcast 80: Wir sind 80!

PC Games Podcast 79: Start einer neuen Ära

PC Games Podcast 78: Das große Publisher-Raten

PC Games Podcast 77: Der Tag des Wiesels

PC Games Podcast 76: Hm, da lagen wir wohl falsch!

PC Games Podcast 75: Besinnliches Bescheuertsein

PC Games Podcast 74: Früher war alles neuer!

PC Games Podcast 73: Da bist du zu jung für!

PC Games Podcast 72: Buzzer dir einen

PC Games Podcast 71: Rundumschlag 2011

PC Games Podcast 70: Full House

PC Games Podcast 69: Bäumchen wechsel dich

PC Games Podcast 68: Verliebt, verlobt, verspielt

PC Games Podcast 67: Von Frankfurt nach Franken

PC Games Podcast 66: Heute mal ohne Themen!

PC Games Podcast 65: Bashing Deluxe

PC Games Podcast 64: Neues von der Heimatfront

PC Games Podcast 63: Video-Podcast mit Büro-Rundgang

PC Games Podcast 62: Sacherl gibt's, die gibt's gar nicht

PC Games Podcast 61: Geballte Kompetenz

PC Games Podcast 60: Survive this!

PC Games Podcast 59: Zurück im Glück

PC Games Podcast 58: Rambo Zambo

PC Games Podcast 57: Dicke Lippe riskiert

PC Games Podcast 56: Craft-voll

PC Games Podcast 55: Triple-A

PC Games Podcast 54: Friedhof der Kuschelredakteure

PC Games Podcast 53: Jubeläum

PC Games Podcast 52: Free-to-hear

PC Games Podcast 51: E3 vorbei, eieiei!

PC Games Podcast 50: Alle Highlights der E3

PC Games Podcast 49: Aller guten Dinge sind E3

PC Games Podcast 48: Heute mit ...

PC Games Podcast 47: Auf der Jagd nach dem Shang-Hai!

PC Games Podcast 46: Lach- und Sachgeschichten

PC Games Podcast 45: Achievement unlocked

PC Games Podcast 44: Sieben auf einen Streich

PC Games Podcast 43: Chaos Rising

PC Games Podcast 42: Streit der Titanen

PC Games Podcast 41: Blutwurstregen aus der Hexenküche

PC Games Podcast 40: Demokratische Durchwahl

PC Games Podcast 39: Wer Alpha sagt, muss auch Protocol sagen

PC Games Podcast 38: Gefangen in der Phrasen-Hölle

PC Games Podcast 37: Jetzt ist aber mal Schluss mit ernst!

PC Games Podcast 36: Ein böses Erwachen

PC Games Podcast 35: Schlechte Gesellschaft

PC Games Podcast 34: Das DRM

PC Games Podcast 33: Einmal mit Bacon

PC Games Podcast 32: Neues aus der Rübli-Runde

PC Games Podcast 31: Wenn die Conference callt

PC Games Podcast 30: Andrew lost Weber

PC Games Podcast 29: Mit Ross und Reiter

PC Games Podcast 28: Gute Vornamen fürs neue Jahr

PC Games Podcast 27: Zurück in der Zukunft

PC Games Podcast 26: Die Abrechnung

PC Games Podcast 25: Der erste Video-Podcast

PC Games Podcast 24: Was kommt den da hereingeschneit?

PC Games Podcast 23: Geh mir nicht auf die Kekse!

PC Games Podcast 22: Hurra für Boobies!

PC Games Podcast 21: Treffen der anonymen Spielebewerter

PC Games Podcast 20: Drei flotte Zweier

PC Games Podcast 19: Modern wär fair!

PC Games Podcast 1-18

