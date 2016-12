pcgames.de Jahresrückblick 2016 - Die 10 meistgeklickten Videos 

Was sind die erfolgreichsten Videos des Jahres 2016 auf pcgames.de? Eine Antwort hierauf geben wir im Jahresrückblick. Nachfolgend haben wir die zehn "beliebtesten" Beiträge für euch zusammengefasst. Als Gradmesser für die Popularität greifen wir auf die reinen Abrufzahlen (sprich: Views) zurück. "Sex sells", diese Binsenweisheit wird mit unserer Top 10 wieder einmal bestätigt. Zu den meistgeklickten Videos auf pcgames.de zählen deshalb gleich mehrere Porno-Parodien zu erfolgreichen Spielen. Aber auch die bizarre Sexszene mit Hexer Geralt in The Witcher 3: Blood and Wine hat augenscheinlich jede Menge Leser interessiert.

Doch es sind nicht nur nackte Tatsachen, die bei euch Anklang gefunden haben (zum Glück, ansonsten könnten wir hier gleich ein Porno-Portal ins Leben rufen!). Unsere Video-Reportage zum Ego-Shooter Doom, für die wir id Software in den USA einen Besuch abstatteten, mischt in Sachen Abrufzahlen ganz vorne mit. Den größten Wind verursachte 2016 aber ein überraschendes Smartphone-Spielchen, dem wir etliche (häufig geklickten) Guides widmeten und das damit eigentlich die ersten 15 Plätze in diesem Ranking für sich beansprucht. Aber dann wäre dieser Jahresrückblick sehr eintönig...

Auch Testvideos (wenngleich in der Top 10 nur mit XCOM 2 vertreten) wurden verhältnismäßig häufig angeschaut - für euer Vertrauen an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön! Und so setzen wir uns klare Ziele für das kommende Jahr: 2017 möchte unsere Video-Crew und die Redaktion euch mit noch qualitativ hochwertigeren Tests, Reportagen, Vorschauen, Guides und anderen Video-Formaten versorgen.