Wir suchen ab sofort wieder Praktikanten/-innen für unsere Redaktionen pcgames.de, videogameszone.de, gamesaktuell.de und für unsere Print-Abteilungen PC Games, Games Aktuell, Play4, XBG und NZone. Du hast Lust auf neue und spannende Aufgaben in der Spielebranche? Du willst verantwortlich Artikel verfassen und an der Entstehung eines Heftes mitwirken? Dann solltest du auf jeden Fall weiterlesen! Achtung: Wir suchen nicht mehr für 2016, die Bewerbungsphase für 2017 startet im November und dauert bis Dezember 2016.

Das bieten wir dir:

Journalistisch arbeiten

Aktuelle und zielgruppengerechte Themen recherchieren und redaktionell aufbereiten

Artikel, Bilder und Videos auf unseren Webseiten veröffentlichen

Aufnahme von Video und Bildmaterial

Teilnahme an Podcasts

Teilnahme, Aufbereitung und Mitwirken in Online-Shows wie Better Together

Einblick und Mitarbeit am Social Media Management

Mitwirken an Heft-Entstehung, Schreiben von Artikeln für Print-Formate

Mitarbeit an Publikationen PC Games, Games Aktuell, Play 4, XBG oder NZone

Auch möglich: freiwilliges oder Pflichtpraktikum im Rahmen eines Hochschulstudiums

Diese Anforderungen solltest du erfüllen:

Du bist mindestens 18 Jahre alt

Du hast hervorragende Rechtschreib- und Grammatik-Kenntnisse

Du liebst PC- und/oder Konsolenspiele

Du hast sehr gute Spiele-Kenntnisse

Du bist zuverlässig und gewissenhaft

Du bietest Team- und Kommunikationsfähigkeit

Du bist flexibel und belastbar

Du hast gute Internetkenntnisse und beherrschst einen sicheren Umgang mit MS-Office

Du hast gute Englischkenntnisse

Du hast Spaß an kreativer Arbeit und Schreiben

Du hast Erfahrung mit Facebook und/oder Twitter/Instagram

Wir bieten dir eine anspruchsvolle Tätigkeit, ein angenehmes Betriebsklima und ausgezeichnete Arbeitsbedingungen in einem jungen Team mit netten Kollegen. Das Praktikum wird vergütet und findet in unseren Redaktionsräumen in Fürth statt. Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung. Hinweis: Für das Bewerbungsgespräch und die spätere Tätigkeit ist ein persönliches Erscheinen unabdingbar. Bewerbungsgespräche über Skype oder andere Messenger sind nicht möglich. Homeoffice-Tätigkeiten bieten wir im Rahmen des Praktikums nicht an.

Deine Bewerbung sollte folgende Inhalte aufweisen:

Anschreiben/Motivationsschreiben

Lebenslauf mit aktuellem Foto

Kopie deines letzten (Schul-)Zeugnisses

zwei Probeartikel (News oder Tests zu einem aktuellen Spiel)

Die Bewerbung schickst du an:

Computec Media GmbH

Marc Carsten Hatke, Social Media Manager

Dr.-Mack-Str. 83

90762 Fürth

oder per E-Mail: marc-carsten.hatke@computec.de

Wir freuen uns auf dich!