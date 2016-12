Das PC Games-Team wünscht allen Lesern frohe Weihnachten, schöne Feiertage und einen guten Rutsch!

Die Bescherung steht vor der Tür. In einigen Stunden werden Geschenke überreicht und ausgepackt. Vor allem aber werden hoffentlich schöne Stunden im Kreise der Liebsten verbracht. Zu diesem Anlass möchten auch wir euch und euren Familien ein tolles Weihnachtsfest, ruhige Feiertage und einen guten Rutsch ins nächste Jahr wünschen.

Ein ereignisreiches Spielejahr mit vielen interessanten Entwicklungen und tollen, neuen Spielen liegt hinter uns. Die Virtual-Realitiy-Headsets von Oculus, HTC und Sony sind erschienen, Pokémon Go hat dafür gesorgt, dass mittlerweile alle Bevölkerungsgruppen gerne auf mobile Monsterjagd und diverse Topspiele wie Battlefield 1, Uncharted 4 oder Doom haben gezeigt, was in Sachen Grafik heutzutage möglich ist. Dazu kamen mit Playstation 4 Pro und Xbox One S neue Konsolen, mit denen Microsoft und Sony die 4K-Ära im Wohnzimmer so richtig einläuten wollen. Ein paar Überraschungs-Releases wie Deponia 4: Doomsday oder Shadow Tactics gab es genauso wie ein paar echte Rohrkrepierer. Vor allem No Man's Sky hat viele Spieler nachhaltig enttäuscht. Einige der Neuerscheinungen werden sicher viele von euch in der Zeit zwischen den Feiertagen beschäftigen. Uns auch. Denn die PC Games-Redaktion befindet sich derzeit im Urlaub - um Kraft zu tanken, sich aufs nächste Jahr vorzubereiten ... und womöglich auch ein bisschen zu spielen oder beim Steam Sale zuzuschlagen.

Damit es auf unserer Webseite in der Urlaubszeit nicht langweilig wird, haben wir viele Specials und Videos vorbereitet. Wir blicken auf Höhe- und Tiefpunkte des Spielejahres 2016 zurück - und freuen uns auf 2017. Natürlich informieren wir euch auch "zwischen den Jahren" über die wichtigsten Neuigkeiten aus der Spielewelt. Wir bitten aber um Nachsicht, wenn nicht jedes Thema umgehend oder umfassend behandelt wird.

Wir bedanken uns bei allen Artikel-Lesern, Video-Zuschauern, Heft-Käufern und Podcast-Hörern, bei allen Foren-Postern, Facebook-Fans, Whatsapp-Schreibern sowie Twitter-Verfolgenden und bei unserem Community- und Moderatoren-Team sowie freien Autoren für ein spannendes 2016. Genießt die ruhige Zeit - oder macht sie actionreich - und kommt gut ins nächste Jahr!

Euer PC Games-Team