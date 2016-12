PC-Games-PC mit Geforce GTX 1070, 275-GB-SSD und 16 GB RAM [Anzeige]

Wenn Sie keinen 0815-PC erwerben möchten und auf der Suche nach einem Komplett-PC sind der sehr gut aufrüstbar ist, kommen Sie am PC-Games-PC kaum vorbei. Nachfolgend stellen wir Ihnen das ganz neue Modell vor.

PC-Games-PC GTX1070-Edition (Abbildung kann vom Original abweichen) (2) Quelle: PC Games Das mit Abstand wichtigste Bauteil in einem PC für Gamer ist die Grafikkarte. Obwohl wir einen PC mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis konfigurieren wollten, sind wir bei der Grafikkarte keine Kompromisse eingegangen und haben uns für die schnelle Geforce GTX 1070 entschieden. Etwas gespart haben wir dagegen beim Prozessor und einen Intel Core i5-6500 ausgewählt, doch an den Benchmarks erkennt man schön, dass darunter die Spiele-Performance so gut wie gar nicht leidet.

Nichts auszusetzen gibt es beim Arbeitsspeicher, denn mit 16 GB DDR4-2133 ist dieser sehr üppig ausgefallen. Für schnelle Ladevorgänge sorgt dagegen die neue Crucial-SSD MX300 mit ihren 275 GB. Für große Datenmengen steht außerdem eine 1.000-GB-HDD zur Verfügung. Das Cooler-Master-Netzteil B500 Rev. 2 bietet 500 Watt und reicht für den neuen PC-Games-PC locker aus, zumal wir im 3D Mark maximal 230 Watt gemessen haben. Für Silent-Fans ist der PC auch sehr empfehlenswert, denn egal ob unter 2D- oder 3D-Anwendungen, der Lärmpegel bewegt sich nur zwischen 27 und 28 dB(A). Dieser PC wird wie immer von Alternate gebaut und verkauft.

Warum einen PC Games-PC kaufen?

Rechner aus Discountmärkten haben immer den Nachteil, dass zwar Prozessor und Grafikkarte attraktiv wirken, an den restlichen Komponenten wie Mainboard oder Netzteil aber gespart wird. Anders sieht es beim PC-Games-PC aus, denn hier wissen Sie bereits vor dem Kauf genau welche Komponenten verbaut wurden, wie schnell der Rechner ist und wie laut das Gerät ist. Natürlich wurde der PC-Games-PC speziell für PC-Spieler abgestimmt.

