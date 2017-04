Titelthema: Destiny 2. Der erste Teil von Bungies (Halo) ambitioniertem MMO-Shooter erschien nur für Playstation- und Xbox-Konsolen. Auch wenn über den Nachfolger noch nicht so viel bekannt ist, eines ist doch sicher: Destiny 2 wird auch für PC erscheinen! In unserem acht Seiten starken Special blicken wir auf Teil 1 zurück und verraten euch, was bereits über Destiny 2 bekannt ist und was sich unsere Experten für die Shooter-Hoffnung wünschen.

Die Top-Vollversionen Crookz: Der große Coup und Bridge Constructor Mittelalter (beide nur in der Extended-Variante der PC Games enthalten)

Ein Aktuelles-Teil mit kommenden Highlights wie The Surge (Exklusive Sneak Peek für PC-Games-Leser, Quake Champions, Starcraft Remastered (inklusive Special zu anderen Blizzard-Remaster-Fassungen, die wir uns wünschen), Dragon Quest Heroes 2, Battlegrounds, Total War: Warhammer 2, Agents of Mayhem und natürlich Destiny 2.

Ein Test-Teil mit Titeln wie Warhammer 40.000: Dawn of War 3, Bulletstorm Full Clip Edition, Lego City Undercover, Bayonetta und Yooka-Laylee. Wie gewohnt inklusive eines großen Einkaufsführers mit den besten PC-Spielen.

Ein großer Magazin- und Extended-Teil mit lesenswerten Reports und Specials. Wir blicken zurück auf den berühmt berüchtigten Shooter Stalker, der zehnjähriges Jubiläum feiert und stellen in einem anderen Special die Frage "Waren Spiele früher besser?". Außerdem beschäftigen wir uns nach dem kontrovers diskutierten Mass Effect: Andromeda mit der Frage, ob Bioware wirklich noch ein erstklassiges Entwicklerstudio ist. beleuchten dort unter anderem die Geschichte der Savegames in Spielen. Topthema in unserem Extended-Teil ist ein umfangreiches Replay-Special. Wir schauen uns die Hits des letzten Jahres noch einmal genau an und beleuchten, was in Sachen DLCs und Patches getan hat.

Ein gewohnt umfangreicher Hardware-Bereich, inklusive aktuellem Einkaufsführer für drei gängige Beispiel-Konfigurationen (Einsteiger, Mittelklasse, Highend). Außerdem stellen wir euch im Rahmen eines großen Marktübersicht aktuelle SSDs vor. Im ersten Teil unseres großen Specials erklären wir euch alles, was ihr über Hardware- und Grafikeffekte wissen müsst. Themen in dieser Ausgabe: Umgebungsverdeckung, Spiegelungen und Texturen.

Ein Videobereich mit 10 HD-Videos, verteilt auf zwei Extended-DVDs mit mehr als 110 Minuten Spielzeit. Dazu haben wir noch den Bethesda.net-Launcher auf die Datenträger gepackt, damit ihr euch problemlos das kostenlos spielbare The Elder Scrolls: Legends herunterladen könnt.

Die neue PC Games 05/17 bekommt ihr... ... ab 26. April bei eurem Zeitschriftenhändler - entweder als Magazin-Ausgabe für 4,99 Die neue PC Games 05/17 Quelle: Computec Euro oder als besonders üppig ausgestattete Extended-Version mit 16 Seiten extra, zwei prallvollen Heft-DVDs und den Top-Vollversionen Crookz: Der große Coup und Bridge Constructor Mittelalter.

Wenn ihr nicht so lange warten wollt: ab in den PC-Games-Online-Shop - einfach das neue Heft bequem nach Hause bestellen oder gleich abonnieren und eine wertvolle Prämie kassieren!

Außerdem gibt es die neue PC Games natürlich auch in digitaler Form! Dein Lieblingsmagazin begleitet dich ab sofort jetzt überall - egal, ob auf Tablet, Smartphone, Kindle Fire oder im Browser.

Ab 22. April auf epaper.pcgames.de für alle gängigen Browser, im iTunes-Store, auf Amazon für Kindle Fire und im Google Play-Store erhältlich. 1x anmelden - auf allen Plattformen lesen!

Hier findet ihr einen Komplettüberblick über alle digitalen PC-Games-Varianten inklusive einer umfangreichen Erklärung was es bei der Registrierung für diese Dienste zu beachten gilt!