Overwatch: ​Verstorbener Spieler wurde im Spiel geehrt

Für viele ist Overwatch ein grandioses Spiel, so auch für Willem Den Toom, der den Online-Shooter liebte. Als er vor Kurzem im Alter von 36 Jahren verstarb, wollten ihm seine Freunde im Spiel die letzte Ehre erweisen.

Sie versammelten sich während eines Matchs, in dem es nicht darum ging, sich gegenseitig auszuschalten und so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Stattdessen wurden in Formation Salutschüsse zu Ehren des Verstorbenen abgefeuert. Zunächst feuerte die Gruppe Pharas Raketen in Himmel. Daraufhin schickte der Charakter Reinhardt Flammen in den Himmel. Es folgten Symmetra, Zaryas und Lucios mit Salutschüssen und schließlich nutzte Hanzo seinen Spezialangriff und beschwor den Geisterdrachen.

Die Gruppe hatte auch ein paar letzte Wort für ihren Freund: "Wo auch immer du bist. Die Ladungen sollen sich immer bewegen, die Punkte hart umkämpft sein und es soll dir niemals die Munition ausgehen. Es soll immer ein Heiler in deinem Team sein. Wir vermissen dich. Diese Aktion ist alleine dir gewidmet."

Quelle: Too Much Gaming / Youtube