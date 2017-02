Overwatch: Älterer Engländer muss in Korea den Shooter spielen

Der Youtuber Josh ist bekannt dafür bekannt, mit einem älteren Engländer, Ollie's Dad, in Korea unterwegs zu sein und ungewöhnliche Dinge auszuprobieren. In den Youtube-Videos ist dieser "Clash of Cultures" immer gut zu sehen, was für viele Lacher sorgt.

In einem neuen Video führte Josh Ollie's Dad in ein Internet-Café in Süd-Korea. Dort sollte der Gentleman zum ersten Mal Blizzards Online-Shooter Overwatch spielen. An Erfahrungen hatte der Herr bisher nur das Videospiel Super Mario Bros. vorzuweisen. Er selbst sagt von sich, dass er ein hoffnungslose Spieler sein. Dennoch stellte er sich der Herausforderung - und schlug sich gar nicht mal so schlecht.

Allerdings machte er sich mehr Gedanken darüber, "echte" Spieler abzuschießen und kein Essen auf der Tastatur zu verteilen, als den Sieg davon zu tragen. Nach einigen Runden Overwatch, schauten er und Josh ein Match eines professionellen Teams des Shooters an, welches Ollie's Dad offenbar ganz unterhaltsam fand. Overwatch scheint also auch für ältere Generationen interessant zu sein.

Quelle: Kotaku