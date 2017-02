Overwatch: Pro-Gamer wegen Dates mit Fans von Turnier suspendiert

Privates und Beruf sollte man am besten auseinander halten, das gilt auch für den E-Sport. Mitgliedern des Teams Lunatic Hai, die sehr erfolgreich Blizzards Online-Shooter Overwatch spielen, ist es beispielsweise nicht erlaubt, sich privat mit den Fans zu treffen.

Da man aber wohl gerade als Gamer froh ist, wenn einen nette und hübsche Mädchen anhimmeln, fällt es mitunter nicht so leicht, sich an diese Regel zu halten. Ein weiblicher Fan des Teams gab an, sich mit dem Spieler Lee Tae Jun getroffen zu haben, der dies aber abstritt - bis Bilder des Dates auftauchten. Daraufhin gab er alles zu.

Ungefähr zur selben Zeit luden andere Mädchen Konversationen zwischen ihnen und Lunatic-Hais Geum "dean" Dong-geun im Internet hoch. In diesen Gesprächen fragte der Spieler immer wieder, ob er Bilder der Fans haben könne und, ob sie sich mit ihm treffen würden. Ein Mädchen war sogar minderjährig. Zu einem Treffen kam es aber nie.

Als dies aufflog wurden beide Spieler von ihrem Team auf die Ersatzbank verbannt. Sie dürfen nicht beim derzeit stattfinden Overwatch APEX Season 2 Turnier mitspielen. Beide Spieler entschuldigten sich öffentlich für ihr Verhalten und erklärten, dass es nicht in Ordnung war, das Verhältnis zu den Fans so auszunutzen und den anderen Teammitglieder jetzt so viel Ärger zu bereiten.

Quelle: Kotaku