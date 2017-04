Overwatch: Neuer Doomfist-Hinweis - warten auf die E3 2017

Diverse Hinweise gaben der Entwickler Blizzard und der Schauspieler Terry Crews in den vergangenen Monaten, der nächste Held in Overwatch werde den bedrohlichen Namen Doomfist tragen. Dem war allerdings nicht so, und der weibliche Roboter Orisa betrat die digitalen Schlachtfelder des Heldenshooters. Doch ist das Thema Doomfist damit abgehakt? Möglicherweise nicht. Erst vor wenigen Tagen hat sich Crews in einem Facebook-Video zu Wort gemeldet, und über seine jüngsten Machenschaften geplaudert. Overwatch spielt dabei auch eine Rolle, und ist im Video etwa bei der 7:30-Marke auf einem Monitor im Hintergrund zu sehen. Damit aber nicht genug: Offenbar voller Vorfreude kündigt der ehemalige American-Football-Spieler eine große Überraschung für die E3 2017 an.

"You all know whats going on", oder zu deutsch etwa: "Ihr wisst doch, was Sache ist", sagt Crews in freudiger Erregung - noch immer keine offizielle Bestätigung seitens Blizzard, aber ein ernst zu nehmender Hinweis, dass im Rahmen der kommenden E3 endlich Doomfist als neuer Overwatch-Held und Terry Crews eben als sein Synchronsprecher angekündigt werden könnten. Die E3 2017 wird vom 13. bis 15. Juni dieses Jahres in Los Angeles stattfinden. Für allgemeine Informationen, kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr rund um Blizzards Heldenshooter Overwatch haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Auge.

Via Gamestar