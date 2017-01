Overwatch: Diese Helden sind die Beliebtesten - auf Pornhub

Seit Blizzard im Mai des vergangenen Jahres seinen Heldenshooter Overwatch veröffentlichte, erfreut sich das Spiel ungemein großer Beliebtheit. Die Gründe dafür sind vielfältig - neben der Möglichkeit, digitale Feinde im taktischen Teamspiel durch raffiniert eingesetzte Fähigkeiten ins Jenseits zu befördern, bietet das Spiel aber offenbar auch einen ganz anderen Reiz. Seit der Veröffentlichung boomt nämlich auch die ganz eigene Fanfiction- und Porno-Szene rund um das Spiel, dessen Helden in vielen Spielern offenbar die wildesten Fantasien wecken. Welche Figuren aus Blizzards Shooter beim Pornoportal Pornhub am beliebtesten sind, hat nun Kotaku in Erfahrung gebracht - der Anbieter von Erwachsenen-Filmchen war so freundlich, eine Liste der Helden herauszugeben, sortiert nach der Anzahl der häufigsten Anfragen.

Die häufigsten Suchanfragen nach Overwatch-Helden auf Pornhub:

1. Tracer: 2,421,530

2. D. Va: 1,544,587

3. Mercy: 1,218,236

4. Widowmaker: 992,994

5. Sombra: 474,390

6. Mei: 311,874

7. Pharah: 213,440

8. Ana: 118,711

9. Symmetra: 32,352

10. Lucio: 22,808

11. Athena: 17,029

12. Reaper: 7,029

13. McCree: 6,423

14. Genji: 3,997

15. Roadhog: 3,661

16. Hanzo: 2,048

17. Soldier: 76: 1,676

18. Winston: 882

19. Reinhardt: 453

20. Bastion: 197



Wie wir sehen, hat es das Gesicht von Overwatch, Tracer, auf den ruhmreichen ersten Platz geschafft. Vielleicht ist dies auch der Grund, warum jüngst ein kleiner Aufschrei durch die Spielerschaft ging, als Blizzard durch einen Comic Tracers Homosexualität enthüllte? Mit Lucio hat es jedenfalls auch eine männliche Figur in die Top 10 geschafft. Für weitere Informationen und Neuigkeiten zu Overwatch besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: Kotaku