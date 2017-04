Overwatch: ​Smurfing ist laut Blizzard kein Problem

Smurfing bezeichnet eine Methode von besonders guten Online-Spielern, sich einen neuen Zweitaccount anzulegen, um mit diesen unter den weniger guten Spielen und Neulingen "aufzuräumen" und angeben zu können oder, um einfach mal ohne Druck aus Spaß zu spielen.

Viele finden dies unfair und glauben, dass viele Streamer Smurfing betreiben, um die Zuschauerzahlen ihrer Kanäle mit "lustigen" Videos in die Höhe zu treiben. Auch in Overwatch wird Smurfing betrieben, was Blizzard jedoch als nicht besonders problematisch ansieht. Denn jemand, der einen neuen Zweitaccount spielt, um mit seinen "Skills" anzugeben, würde - auch aufgrund der Multiplikatoren durch Gewinnsträhnen - innerhalb von etwa 15 Spielen wieder bei seinem eigentlichen Rang sein. Besonders viel hätte der Spieler also nicht vom Smurfing.

Allerdings will das Unternehmen die Multiplikatoren bei Gewinn- und Verluststrähen anpassen. Diese sollen weniger aggressiv ausfallen, wodurch das Matchmaking fairer gestaltet wird. Es wird nötig sein, mehr Spiele in einer Reihe zu gewinnen oder zu verlieren, bevor der Multiplikator ins Spiel kommt. Dies soll auch verhindern, dass Spieler, die zufälligerweise eine Gewinn- oder Verluststrähne haben, im Matchmaking falsch eingeordnet werden. Generell steht bei Blizzard Fairness im Online-Shooter Overwatch an oberster Stelle. Derzeit findet im Spiel das große Aufstand-Event statt.

Quelle: Bluesnews