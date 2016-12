Blizzards Overwatch-Team bedankt sich bei seinen Spielern - mit Gratis-Lootboxen. Wer sich derzeit in den Shooter einloggt, der bekommt 5 Lootboxen kostenlos. "[...] dieses Jahr war wirklich unglaublich und wir möchten einen Moment innehalten und euch danken, dass ihr dabei wart", heißt es in einer neuen Willkommensnachricht beim Spielstart. Ohne die Spieler und die Community wäre der Erfolg von Blizzards Helden-Shooter schließlich nicht möglich gewesen.

Bei den 5 Boxen handelt es sich um Winter-Lootboxen, es können also auch Skins aus dem Winterwunderland-Event enthalten sein. Für alle, die über die Feiertage vielleicht eine Overwatch-Pause einlegen wollten, kann sich ein kurzer Login also trotzdem lohnen. Einer Nachricht im Battle.net-Launcher zufolge sind die Gratis-Lootboxen noch bis zum 2. Januar zu haben - dann endet auch das Winterwunderland. Ihr habt also noch einige Tage Zeit, um euch die Präsente zu sichern.