Overwatch: Windston und Lucio werden angepasst

Overwatch Game Director Jeff Kaplan hat sich in dieser Woche viel Zeit für die Community genommen und in einem Reddit AMA ("Ask me Anything") viele Fragen rund um den erfolgreichen Shooter vom Entwicklerteam Blizzard Entertainment beantwortet. Dabei sind auch einige Details über zukünftige Inhalte für Overwatch ans Licht gekommen. Unter anderem werden schon sehr bald Veränderungen am Helden Lucio durchgeführt. Laut Kaplan gehört der Supporter für viele Spieler zu den wichtigsten Helden im Spiel - allerdings möchte das Team etwas an seiner Spielweise herumschrauben.

Außerdem werden demnächst einige Verstärkungen für Winston getestet, der aktuell der am wenigsten gewählte Held in Overwatch ist. Blizzard möchte etwas dagegen tun und bereitet derzeit einige Änderungen für den PTR-Server vor. Spieler der Sniper-Heldin Widowmaker dürfen sich in naher Zukunft auf einen neuen legendären Skin freuen. Weitere Details nannte Jeff Kaplan dazu allerdings nicht. Darüber hinaus arbeitet das Entwicklerstudio derzeit an der Möglichkeit, dass sich Spieler gegenseitig mit gekauften Loot-Boxen beschenken können.

Eine erste Andeutung für eine kommende Dokumentation über Overwatch gab es ebenfalls. Spieler sollen hier einen Überblick über die Erstellung eines Charakters von Anfang bis Ende erhalten. Ein genauer Termin für die Veröffentlichung wurde noch nicht verraten. Möglicherweise gibt es eine Überraschung im kommenden Mai 2017, wenn der Shooter seinen ersten Geburtstag feiert. Im Reddit-Forum findet Ihr viele weitere Fragen, die von Game Director Jeff Kaplan beantwortet wurden. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch gibt es auf unserer Themenseite.

Quelle: Reddit