Bereits vorab ist der offizielle Trailer zum nächsten Overwatch-Event Omnic Crisis durchgesickert. Der Clip war kurzzeitig auf dem Youtube-Kanal von Playstation France zu sehen, wurde dann aber flink wieder zurückgezogen. Offenbar hatte Blizzard Entertainment die Veröffentlichung noch nicht genehmigt. Unterhalb findet ihr einen Re-Upload des Videos. Mit der offiziellen Veröffentlichung ist in den kommenden Stunden zu rechnen. Schließlich beginnt die Omnic-Krise noch am heutigen 11. April.

Gestern sind im Xbox Store von Sony-Konkurrent Microsoft einige Skins zum Overwatch-Event aufgetaucht. An Zufälle mag man da kaum mehr glauben. Worum es bei Omnic Crisis genau geht, ist allerdings nach wie vor nicht ganz klar. Wir wissen lediglich, dass sich alles um die sieben Jahre zurückliegende Geschehnisse beim Aufstand in King's Row dreht. Gerüchten zufolge plant Blizzard unter anderem die Enthüllung eines PvE-Modus, in dem Spieler gegen KI-gesteuerte Gegner antreten. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu Blizzards Helden-Shooter findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Overwatch.