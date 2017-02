Overwatch: Null Toleranz für Spieler, die absichtlich verlieren

Spiele in Overwatch vorsätzlich zu verlieren, ist ein Verhalten, das Blizzard nicht toleriert. Blizzards Game Director Jepp Kaplan macht dies im offiziellen Forum unmissverständlich deutlich: "Wir sind derartigen Verhaltensweisen stark abgeneigt und arbeiten gegenwärtig an Richtlinien, um solches Handeln konsequent aufzuspüren und nachzuweisen", erklärt Kaplan. "Selbst in einem Team aus sechs Personen, ist eine absichtlich herbeigeführte Niederlage, um das eigene Skill-Rating zu reduzieren, inakzeptabel."

Hintergrund zu Kaplans Einschreiten: In Vergangenheit sind einige (gute) Spieler in Overwatch dazu übergangen, Spiele absichtlich zu verlieren. Durch Niederlagen sinkt das Skill-Rating, was Einfluss auf das Matchmaking-System hat. Overwatch lotst einem dann schwächere Teams zu, die erfahrene Spieler dann genüsslich auseinander nehmen können. Spieler, die entsprechendes Verhalten mit Vorsatz an den Tag legen, riskieren nicht näher genannte Accountstrafen.

Während Blizzard an einem automatisierten Verfahren arbeitet, diese nicht tolerierten Verhaltensmuster aufzuspüren, bittet Kaplan im Verdachtsfall von der Meldefunktion Gebrauch zu machen. Besagtes Feature soll in Kürze auch für die Konsolenversionen verfügbar sein. Seid ihr schon Blizzards populärem Online-Shooter begegnet, die augenscheinlich auf Niederlage gespielt haben? Nutzt die Kommentarfunktion. Weitere Neuigkeiten zu Overwatch findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite.

Quelle: Blizzard