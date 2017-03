Overwatch: Orisa heißt der nächste Held - Infos und Trailer

Blizzard hat einen weiteren, es ist die Nummer 24, Helden für seinen höchst erfolgreichen Multiplayer-Shooter Overwatch vorgestellt. Es handelt sich um eine Kampfroboter mit Namen Orisa, gebaut von der gerade elfjährigen Efi Oladele, die aufgrund ihrer Jugend nicht gerade prädestiniert für den Kampfeinsatz ist. Wunderkind Efi hat die vierbeinige Orisa aus Teilen eines ausgemusterten OR15-Verteidigungsroboters zusammengeschraubt und so ein vierbeiniges Ungetüm erschaffen.

Orisa gehört der Tank-Klasse an, dient also in erster Linie dazu, das gegnerische Feuer auf sich zu ziehen. Hierbei kommt ihr die spezielle Fähigkeit "Schutzbarriere" zu Hilfe, die einen stationären Schild erzeugt. Dank "Fusionskanone" (automatische Schnellfeuerkanone mit relativ hoher Reichweite) kann Orisa aber auch richtig austeilen. Mit "Superbooster" ist sie außerdem in der Lage, die Fähigkeiten von Verbündeten in ihrer Reichweite zu verstärken.

Auf den PTR-Servern kann bereits jetzt die Kontrolle über Orisa übernommen werden. Weitere Informationen zu Fähigkeiten und auch der Hintergrundgeschichte liefern die beiden Videoclips unterhalb. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zu Blizzards Helden-Shooter findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Overwatch.