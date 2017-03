Overwatch: Neues PTR-Update mit Orisa und Bastion-Nerf

In dieser Woche hat das Entwicklerteam von Blizzard ein neues Update für Overwatch veröffentlicht, das unter anderem den überarbeiteten Bastion sowie den Start der vierten Ranglisten-Saison beinhaltete. Wenige Tage später arbeitet das Studio bereits am nächsten Patch, der ab sofort auf den öffentlichen Testservern ausprobiert werden kann. Viele Spieler in der Community beschwerten sich über den "neuen" Bastion, der im Vergleich zu anderen Helden etwas zu stark sei. Auf dem PTR-Server hat Blizzard den Roboter nun wieder etwas abgeschwächt. Auch Game Director Jeff Kaplan äußerte sich im offiziellen Forum über die aktuelle Situation um Bastion.

Außerdem haben Spieler auf dem PTR-Server die Möglichkeit, die kürzlich enthüllte Heldin Orisa erstmals im vollen Umfang zu testen. Neben Bastion hat auch Zarya einige Abschwächungen erhalten. Zudem wurden kleinere Veränderungen am allgemeinen Spiel sowie am neuen Spielbrowser vorgenommen. Die vollständigen Patch Notes zum PTR-Update findet Ihr im Folgenden.

Patch Notes PTR-Update 1.9 - Overwatch

Patch Highlights

Neue Heldin: Orisa (Tank)

Allgemeine Updates

Spielbrowser

Spieler können jetzt Fähigkeiten ändern oder deaktivieren, die mit der Taste für den sekundären Feuermodus aktiviert werden.

Heldenupdates

Bastion

Eisenbewehrt Bastion erleidet jetzt in der Konfiguration: Geschütz oder Panzer 20 % weniger Schaden (vorher 35 %).



Mercy

Caduceus Eine neue Belobigungskarte wurde hinzugefügt, die die Menge des erhöhten Schadens mitverfolgt, wenn ein anderer Spieler von euch verstärkt wird.



Zarya

Partikelbarriere Verhindert nicht mehr, dass Zarya zurückgestoßen wird.

Projizierte Barriere Verhindert nicht mehr, dass Verbündete zurückgestoßen werden.



Behobene Fehler

Allgemein

Wenn Teleporter, Schildgeneratoren und andere von Spielern erstellte Objekte zerstört werden, wird im Killfeed jetzt wie vorgesehen der Name des Besitzers des Objekts angezeigt.

KI

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bastion und Torbjörn keine Verteidigungsposition einnehmen konnten, wenn die Fähigkeiten von Geschützen deaktiviert waren.

Spielbrowser

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bestimmte Einstellungen im Informationsbildschirm von benutzerdefinierten Spielen angezeigt wurden, obwohl sie nicht verwendet wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Werte der Einstellung "Ultimeteraufladung" nicht wie vorgesehen angezeigt wurden.

Helden und Karten werden jetzt im Filter "Spiel finden" im Spielbrowser alphabetisch sortiert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bastions Fähigkeit Selbstreparatur in den Einstellungen für benutzerdefinierte Spiele nicht deaktiviert werden konnte.

Helden

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Bastions Laufanimation nicht angezeigt wurde, während Selbstreparatur aktiv war.

McCrees Brandgefährlich-Leiste lädt sich jetzt nicht mehr auf, wenn er seine Blendgranate gegen Meis Eiswall einsetzt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Zenyattas Füße aus seiner Robe herausragten, wenn der Sanzang-Skin verwendet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reapers Schrotflinten und D.Vas Mech im Hauptmenü ungewöhnlich groß erschienen.

Karten

Wenn im Trainingsbereich Trainingsbots zerstört werden, wird dies jetzt im Killfeed angezeigt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den mehr als ein Spieler den Trainingsbereich betreten konnte.

