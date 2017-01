Am vergangenen Donnerstag kündigte das Entwicklerteam von Blizzards Overwatch via Twitter an, dass sich alle Spieler ab dem 24. Januar 2017 auf ein neues Event mit dem Namen "Year of the Rooster" - in Anlehnung an das chinesische Neujahr - freuen dürfen. Neben der Ankündigung wurden außerdem bereits zwei legendäre Skins für die Helden Mei und D.Va präsentiert, die im Rahmen des Events erhältlich sind. Offenbar wurden nun jedoch vier weitere Skins für die Overwatch-Charaktere Reinhardt, Zenyatta, Winston und Roadhog geleakt.

Angeblich wurde in China eine Werbeanzeige veröffentlicht, die auf eine kommende Free-2-Play-Woche für den Shooter hinweist. In diesem Bild sind jedoch die oben genannten vier Helden mit bisher unbekannten Kostümen zu sehen. Die gezeigten Skins haben dabei sehr viel Ähnlichkeiten zu einem berühmten chinesischen Roman mit dem Namen "Journey to the West". Das Bild ist im entsprechenden Reddit-Forum zu Overwatch erstmals aufgetaucht. Neben neuen Skins werden sehr wahrscheinlich auch wieder neue Highlight-Intros, Voice-Lines, Sprays und ein spezieller Spielmodus zum Event gehören. Weitere Meldungen zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7