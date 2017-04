Das Betrügen in hochrangigen E-Sports Events ist strengstens verboten und wird gerade in dem stark von Videospielen geprägten Land Südkorea hart geahndet. Das Cyber Bureau der Gyeonggi Bukbu Provincial Police Agency ermittelt nun gegen den Trainer des Overwatch Teams Luminous Solar Baek Min-Jeh, sowie Spieler-Manager Jin Seok-hoon in mehreren Fällen. Dazu zählen die Bestechung des Teams UnLimited im Finale und das Fälschen eines ärztlichen Attests, um in letzter Sekunde einen Spieler auszutauschen.

Vorgefallen ist all das im Rahmen der zweiten Saison der OGN Overwatch APEX Challengers League. Das Team Luminous Solar sowie Manager und Trainer würden für immer von den Veranstaltungen OGNs ausgeschlossen werden. Profi-Spieler Coi Yoon-soo vom Team UnLimited soll zudem auf das Angebot eingegangen sein - dafür wurde er für eine Saison komplett gesperrt. Mitglieder von Luminous Solar könnten sich jedoch ein neues Team suchen und müssten mit keiner Strafverfolgung rechnen. Manager und Trainer hingegen werden strafrechtlich verfolgt. Eine Gefängnisstrafe erwartet sie nicht - sie werden jedoch lebenslang von allen Turnier-Aktivitäten ausgeschlossen.