Overwatch: Konsolenspieler sollen laut Blizzard nicht mit Maus und Tastatur spielen

Game Director Jeff Kaplan hat eine klare Nachricht an alle Overwatch-Spieler auf Konsolen, die statt eines Controllers Maus und Tastatur als Eingabegeräte benutzen: "Macht das nicht!" In einem Posting im Battle.net-Forum schrieb Kaplan über seine und die Einstellung des Overwatch-Teams gegenüber der Verwendung von Maus und Tastatur an Konsolen. Demnach habe man beide Konsolenhersteller (Microsoft und Sony) kontaktiert und die Besorgnis über die Verwendung von Keyboard und Maus mithilfe von Input-Konvertern geäußert. Aktuell bieten weder die PS4 noch die Xbox One eine offizielle Unterstützung von Maus und Tastatur an und Spieler müssen sich Konverter kaufen, um besagte Peripherie an der Konsole zu betreiben. Anscheinend keine gute und zufriedenstellende Lösung, wenn es nach Kaplan und Blizzard geht.

"Wir haben Konsolenhersteller beeinflusst und werden das auch in Zukunft tun, mit dem Ziel, entweder die Unterstützung von Konvertern für die Verwendung von Maus und Tastatur zu deaktivieren, oder Maus und Keyboard offiziell zu unterstützen und ganz einfach für alle Spieler freizuschalten", schreibt Kaplan in seinem Posting weiter. "Ich ermutige euch dazu, dass ihr euch an die Konsolenhersteller wendet und eure Bedenken ausdrückt. Aber macht das bitte in einem produktiven und respektvollen Ton."

Der Hintergrund für Kaplans Aussage ist darin zu suchen, dass eine Eingabe per Keyboard und Maus viel schneller und präziser ist, als mit einem Controller - PC-Spieler wissen das. Gerade in Shootern auf Konsolen verschafft man sich also dadurch einen enormen Vorteil gegenüber Spielern, die mit Gamepad zocken. Da nicht jeder Konsolero mit Maus und Tastatur spielen kann - es fehlt schlicht der native Support dafür - verschaffen sich also diejenigen, die das über einen Konverter trotzdem machen, unfaire Vorteile gegenüber normalen Spielern mit Controllern. Dieser Ungerechtigkeit möchte Kaplan anscheinend gegensteuern und rät also dazu, Overwatch auf Konsolen nicht mit Maus und Tastatur zu spielen. Was ist eure Meinung zu der Sache? Nutzt gerne die Kommentarfunktion und lasst es die Community und uns wissen. Mehr Interessantes zu Overwatch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: Battle.net