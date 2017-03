Overwatch: Im Idealfall über 700 Millionen Dollar Liga-Umsatz

Mit Overwatch hat Blizzard Entertainment erneut einen kolossalen Hit gelandet. Das ist keine neue Nachricht. Schließlich existieren offizielle Angaben, wonach sich inzwischen über 25 Millionen Spieler für den Multiplayer-Shooter registriert haben. Welche gigantische Geldsummen Blizzard mit dieser Spielerbasis alleine in der Overwatch-Liga erwirtschaften könnte, haben nun die Finanzprofis von Morgan Stanley versucht zu errechnen. Im absoluten Idealfall soll der Umsatz demnach schwindelerregende 720 Millionen Dollar betragen, pro Jahr wohlgemerkt.

Wirklich anzunehmen ist ein solches (Ideal-)Szenario für die Overwatch-Liga aber nicht, wie Morgan Stanley selbst einräumt. Realistisch betrachtet könne sich Blizzard wohl über etwa 100 Millionen Dollar per annum freuen, die sich wie folgt zusammensetzen: 32 Millionen durch Lizenzen und Werbung, 30 Millionen an Sponsorengeldern, 27 Millionen durch Merchandising und 13 Millionen durch Ticket-Verkäufe. Und selbst im absoluten Worst Case, also bei einem totalen Flop der Overwatch-Liga, seien noch Erlöse in Höhe von 20 Millionen Dollar zu erwarten. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr auf unserer Themenseite zu Overwatch.

Quelle: Dot.Esports