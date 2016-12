In einem neuen Entwickler-Video zu Overwatch spricht Game Director Jeff Kaplan über die Vergangenheit von Blizzards erstem Ego-Shooter und, natürlich deutlich interessanter, über die Zukunftspläne. Ins Detail geht er dabei leider kaum. Für des kommende Jahr sind demnach mehrere neue Helden, Karten und Spielmodi geplant. Die auf den PTR-Servern bereits verfügbare Oasis-Map soll unverändert Anfang 2017 offiziell an den Start gehen. Außerdem soll der Custom-Game-Browser in Version 1.0 erscheinen und der Ingame-Chat überarbeitet werden.

Alle kommenden Overwatch-Updates werden wie bisher kostenlos erhältlich sein. Das ist nicht zuletzt der Tatsache zu verdanken, dass Blizzard sich gegen einen Free2Play-Release entschieden hat. Dieser Weg hat sich als der offensichtlich richtige erwiesen. Overwatch ist extrem erfolgreich. Im Oktober vermeldete Blizzard über 20 Millionen registrierte Spieler. In finaler Form erschienen war Overwatch gerade einmal etwa vier Monate zuvor. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test findet ihr wie üblich auf unserer Themenseite zu Overwatch.