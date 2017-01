"Hast du dir immer gewünscht, Overwatch auf einem Pentium D spielen zu wollen? Mit dieser Auflösung wirst du es vielleicht können..." Gemeint ist eine Auflösung von 100x105 Pixeln. YouTuber "MinorVidsPC" hat auf seinem Kanal ein Video mit der eben erwähnten Kurzbeschreibung hochgeladen, das Blizzards außergewöhnlich populären Online-Shooter in ungewohnt grobpixeliger Grafik zeigt. Die aufs Extremste runterskalierte Auflösung bringt einen schon in den Menüs zum Schmunzeln. Während die Helden-Icons im Auswahlbildschirm entsprechend der Pixeldichte klein ausfallen, ist der Mauszeiger im Vergleich geradezu gigantisch. Wie erwartet, ist Overwatch in der oben angeführten Auflösung nahezu unspielbar.

Angesichts der Unschärfe dürfte einem schon nach kürzester Zeit die Augen tränen. "MinorVidsPC" ging mit einem Experiment sogar weiter und versuchte die Auflösung noch weiter nach unten zu skalieren - ohne Erfolg. Die Software, mit denen er Gameplay aufnahm, stürzte laut Eigendarstellung ständig ab. Ihm gelang dennoch, einen Screenshot von Overwatch in der Auflösung von 50x50 Pixeln anzufertigen. Besagte Szene findet ihr am Ende des unten eingebetteten Videos. Wer Blizzards vielfach ausgezeichnetes Actionspiel noch nicht sein Eigen nennt, kann in dieser Woche ein Schnäppchen im PSN machen. Overwatch ist aktuell für PS4 reduziert. Wer sich beeilt, kann noch am Jahr des Hahns-Event mitmachen, das Blizzard zum Start des chinesischen Neujahrs ins Leben gerufen hat.