Jeff Kaplan (Game Director für Overwatch) hat in einem Interview mit der englischen Webseite "IBTimes UK" einen kleinen Ausblick auf die Zukunft des Blizzard Shooters gegeben. Dabei kam der Entwickler auch auf die aktuellen und kommenden Konsolen von Microsoft (Xbox: Project Scorpio) und Sony (PlayStation 4 Pro) zu sprechen. Demnach hat sich das Team bereits Gedanken über ein Update gemacht, allerdings sei noch nichts festgelegt. Auf dem PC ist Overwatch bereits in einer 4K-Auflösung spielbar und Blizzard möchte dies in Zukunft auch auf anderen Plattformen anbieten können.

Zudem möchte das Team um Jeff Kaplan mehr Zeit in die Geschichte im und außerhalb des Spiels stecken. So werden auch in Zukunft weitere Kurzfilme und Comics rund um das Overwatch-Universum erscheinen. Durch weitere Events finden auch neue Spielmodi den Weg in den Shooter. Schon am 11. April 2017 dürfen sich Spieler wohl auf ein neues Event freuen. Hinter dem Titel "King's Row Uprising" versteckt sich unter anderem eine Überarbeitung der Karte "King's Row". Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: IBTimes UK