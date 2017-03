Overwatch: Blizzard bestätigt Fan-Theorie zu Symmetra

Seit dem Launch von Overwatch im Mai 2016 beschäftigen sich Fans ausführlich mit der Geschichte und den Hintergründen der einzelnen Charaktere des Shooters. Dazu gehört auch Heldin Symmetra, die unter anderem im Comic "A Better World" als Protagonistin detailliert vorgestellt wird. Zu den ersten Theorien der Community gehörte dabei die Vermutung, dass Symmetra eine Autistin sei. In einem Brief äußerte sich nun Game Director Jeff Kaplan zu diesem Thema und bestätigte die Theorie der Fans.

So schreibt er im Brief: "Symmetra ist Autistin. Sie gehört zu unseren beliebtesten Helden und wir denken, dass sie einen großartigen Job macht und zeigt, wie großartig jemand mit Autismus sein kann." Im Comic "A Better World" beschreibt sich Symmetra selbst als "anders". Zudem sagt sie: "Es störte mich zunächst. Weil ich wusste, dass es wahr ist. Aber es stört mich nicht mehr. Weil ich Dinge tun kann, die niemand sonst schafft." Dieser Auszug des Comics war in der Vergangenheit der Auslöser für viele Diskussionen rund um Symmetra.

Zuletzt wurde im Dezember 2016 von Blizzard bekannt gegeben, dass Heldin Tracer homosexuell ist. Auch ihre Geschichte wurde in einem Comic mit dem Namen "Reflections" ausführlich vom Entwicklerteam vorgestellt. Weitere Meldungen und Videos zu Overwatch findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Polygon