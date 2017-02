Overwatch: Spekulationen um 11-jährige Heldin - Kommt Efi Oladele?

Blizzard heizt in einem fiktiven News-Eintrag von "Atlas News: Spotlight on Numbani" die Spekulationen um eine neue Heldin für Overwatch an. Das Interview rückt Efi Oladele in den Mittelpunkt. Die elfjährige Erfinderin konnte sich mit ihren vielen Entwicklungen bereits einen Namen machen und gilt als großes Superhirn. Efi sei schon immer fasziniert von Robotern und Künstlicher Intelligenz gewesen. Zunächst bastelte das Superhirn kleine Drohnen, später versuchte sie sich an Robotern. Efi träume davon, eines Tages etwas zu bauen, "das uns beschützen kann, so wie die neuen OR15s".

Fans spekulieren, ob Efi tatsächlich die Riege der Helden in Overwatch erweitert. Für manche Spieler scheint die Erfinderin mit ihren elf Jahren zu jung für das Schlachtfeld zu sein. Möglich wäre es daher auch, dass ihr fortan nicht mit Efi, sondern einer ihrer Erfindungen in die Mehrspieler-Gefechte zieht. Schließlich finden im fiktiven News-Beitrag mehrmals beschützende Roboter Erwähnung. Entsprechende Spekulationen lassen sich beispielsweise auf Reddit lesen.

Konkrete Details lassen sich dem Blog-Post von Blizzard nicht entnehmen. Zunächst bleibt also abzuwarten, welcher Held oder welche Heldin nun tatsächlich Overwatch erweitert. Sobald uns weitere Infos erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Unsere Themenseite zu Overwatch hält euch mit vielen weiteren News, Videos und Screenshots auf dem Laufenden. Overwatch ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One im Handel erhältlich.

Quelle: Blizzard