Vor einigen Tagen fand zeitgleich mit der Vereidigung des neuen US-Präsidenten Donald Trump auch der "Women's March on Washington" statt. Diese Bewegung sollte ein Protest sein, der auf der ganzen Welt für Probleme wie Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Polarisierungen sensibilisiert. Was in Amerika gestartet ist, hat mittlerweile auch den Rest der Welt erreicht. Auch in Seoul, der Hauptstadt von Südkorea, wurden Protestmärsche durchgeführt. Unter allen Flaggen und Slogans fiel eins besonders auf und wurde fotografiert: D.Vas Hase aus Overwatch, der als Symbol einer Protestbewegung diente. Die "National D.VA Association" ist, wie berichtet wird, eine Gruppe von riesigen Overwatch-Fans, die eine feministische Haltung einnehmen. Sie kommt aus Südkorea und unterstützt transsexuelle, geschlechtslose und die Gamer, die sich als Frau identifizieren.



Die Bewegung ging aus einer feministischen Gamer-Gruppe hervor und hat sich zum Ziel gesetzt für Geschlechterneutralität und Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu kämpfen. Die primären Kanäle zur Information und Diskussion sind Twitter und Tumblr. Das verwendete Hasen-Symbol entspricht dem, das der Charakter D.Va sowohl auf ihrer Waffe als auch auf ihrem Mech als Markenzeichen trägt. Auch entsprechende Sticker wurden neben den Fahnen gesichtet. Sie kommen mit dem Slogan: "The rise of the woman = the rise of the nation". Auf Deutsch: "Der Aufstieg der Frau = der Aufstieg der Nation." Auch Buttons sind im Repertoire der feministischen Bewegung.



#세계여성_공동행진_서울 에서 받아온 스티커들

전디협이랑 자궁뻐큐스티커 너무 가지고 싶었는데 씽난다 pic.twitter.com/opYDhWLWil — 세일러 전사 (@Gold_Sparkling) 21. Januar 2017

Gerade in Korea und dem dort sehr beliebten E-Sport genießt Overwatch eine große Popularität. Im, vergangenen Jahr machte das Spiel ebenfalls in Korea auf sich aufmerksam. Geguri, eine jugendliche, professionelle Overwatch-Spielerin, wurde von Blizzard Korea des Cheatens beschuldigt. Einige ihrer Top-Mitbewerber konnten damals nämlich nicht glauben, dass ein Teenager ohne illegale Hilfe eine solch hohe Siegesrate zustande bringen konnte. Blizzard musste die Untersuchungen aufnehmen. Das war auch der Grund für die "National D.VA Association" unter dem Banner des Hasen zu agieren.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Overwatch findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ist eure Meinung dazu? Ist es gut, dass die Videospiele in der heutigen Kultur eine solch große symbolische Rolle einnehmen, oder sollte man doch Politik und Games distanzierter voneinander behandeln? Nutzt gerne die Kommentarfunktion unterhalb dieser Zeilen und lasst es die Community und uns wissen!

Quelle: Polygon