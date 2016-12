Der kürzlich veröffentlichte Overwatch-Comic, der Teleporter-Heldin Tracer als homosexuell outete, hat zwei weibliche Cosplayer aus der Szene zu ihrem neuesten Werk inspiriert. Auf den weihnachtlich gehaltenen Fotos stellen die Damen Fenix Fatalist als Tracer und Lei Radna (als Lebensgefährtin Emily) den Kuss nach, der in der Fangemeinde von Blizzards Multiplayer-Shooter so hohe Wellen geschlagen hat. Die geschmackvollen Fotos von Fotograf Alexander Bootsman würden allerdings in Russland nach russischem Gesetz wohl ebenfalls den Strafbestand der Verbreitung von "homosexueller Propaganda" erfüllen - genau wie der ursprüngliche Comic.





Im offiziellen Overwatch-Forum von Blizzard tobt derweil immer noch eine Schlammschlacht zwischen Befürwortern und Kritikern der lesbischen Tracer - der entsprechende Thread zählt mittlerweile stattliche 348 Seiten. In Sachen Gameplay verspricht Blizzard derweil große Änderungen für das nächste Jahr - Overwatch soll 2017 mit neuen Helden, Maps und Modi einen zweiten Frühling erleben.