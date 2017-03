Overwatch: Community spendet PC-Teile an Spieler mit schwachem Rechner

Ein Spieler, der Overwatch wegen seines schwachen Rechners noch nicht mal in der Auflösung von 800x600 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde flüssig spielen kann, erlebte eine positive Überraschung. Ethan, so der Name des Zockers, postete bei Reddit: "Ich spiele Overwatch auf einer Rechenkrücke, so ist es ziemlich schwer, ein flüssiges Spiel hinzubekommen. Aber wenn ich zocke, ist es trotzdem befriedigend". Gegenüber pcgamer.com gab er Details des Rechners bekannt. Dieser besteht aus einem AMD-A6 5200 aus dem Jahr 2013 in Kombination mit 12 Gigabyte DDR3-Speicher und einer ATI AMD Radeon HD 8400 mit 512 MB VRAM, die ebenso vier Jahre auf dem Buckel hat.

Overwatch-Community hilft selbstlos

Als der Zocker dann einige Stunden später erneut bei Reddit vorbeischaute, erlebte er ein Wunder. Viele User schrieben ihm und boten an, ihm ihre PC-Ersatzteile zuzusenden. "Welche GPU hast du? Ich habe eine EVGA 660, die ich dir schicken könnte", postete ein Spieler. Ethan antwortete, dass er nicht wisse, ob sein Netzteil eine moderne Grafikkarte stemmen könne. Ein anderer User warf sich daraufhin ein und bot ihm ein Netzteil neuerer Bauart an. Darüber hinaus auch noch ein Motherboard und sogar einen Prozessor. "Ich habe ehrlich nicht erwartet, dass so etwas passiert und es ist so überwältigend, dass eine Community so zusammenhält", kommentierte Ethan diese Erfahrung.

Ethan erhält so nicht nur Teile für das Fundament eines neuen Rechners, ein weiterer User schrieb ihm und bot an, ihn bei der Wahl der fehlenden Komponenten zu beraten. Da Ethan ein Student ist, ist sein Budget recht schmal. Dank der Overwatch-Community werden die größten Kosten für Ethans neuen Gaming-PC aber auf das Betriebssystem Windows 10 fallen. Alle weiteren, größeren Kosten wurden durch die Community gedeckt. "Ich finde keine Worte dafür", so Ethan. "Wenn all das funktioniert und ich dann den neuen PC habe, werde ich wahrscheinlich vor Weinen zusammenbrechen."

Weitere interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Overwatch findet ihr wie gewohnt auf unserer umfangreichen Themenseite. Auch interessant: Blizzard will bald die Frequenz unentschiedener Matches bei Overwatch verringern. Alle Details dazu lest ihr in unserer Meldung.