Overwatch: 10.000 Accounts gesperrt - Große Bann-Welle in Korea

Blizzard hat, wie berichtet wird, offiziell bekanntgegeben, dass in Korea über 10.000 Overwatch-Accounts gebannt wurden. Betroffen seien die Accounts von Hackern, die Aimbots und Nuking (eine neue Form von DDoS-Attacken) über einen Zeitraum der letzten Tage verwendet haben sollen. Die Overwatch-Community in Korea war in den vergangenen Monaten sehr empört und diskutierte lauthals über die zügellose und immer mehr werdende Nutzung von Aimbots. Obwohl vor einiger Zeit in Korea konkrete Gesetze evrabschiedet wurden, die Schöpfer und Verkäufer von Aimbot-Programmen bestrafen sollen, änderte sich am besagten Problem nicht viel. Bis anscheinend jetzt, wo Blizzard extreme Maßnahmen ergreifen muss.

Nuking ist insbesondere in Korea höchst illegal, wenn es als DDoS-Attacke klassifiziert wird. Laut Artikel 48 des "Promotion of Information and Communication Network Utilization and Information Protection Act" kann bei Verstößen gegen das Gesetz mit einer Strafe von bis zu umgerechnet 43.000 US-Dollar gerechnet werden. "Obwohl es sich hierbei um eine ernsthaft illegale Handlung dreht, kann es missbraucht werden, wenn es unentdeckt bleibt", lässt sich ein Industriekenner in einem Interview zitieren. Nuking wird als sehr problematisch beschrieben, weil es das Online-Spiel enorm beeinflussen kann. Wenn ein PC attackiert wird, infiziert diese Handlung die gesamte IP. Das führt dazu, dass alle verbundenen Spieler unter Lags oder Verbindungsabbrüchen vom Server leiden müssen.

Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videoclips zu Overwatch findet ihr natürlich auf unserer umfangreichen Themenseite. Was ihr von Blizzards Vorgehen haltet und ob ihr schon Erfahrungen mit Cheatern und Hackern bei Overwatch machen musstet, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!

Quelle: pvplive.net