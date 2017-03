Outlast 2: Verkaufsverbot zurückgenommen - Spiel erscheint nun doch in Australien

Outlast 2 erscheint doch in Australien. Das für die Alterseinstufungen zuständige Australian Classification Board (ACB) erteilte dem Horror-Schocker nach einer erneuten Prüfung eine "R18+"-Einstufung. Bei der ersten Einschätzung verweigerte das australische Pendant zur deutschen USK noch die Altersfreigabe. Das ACB störte sich insbesondere an einer - nicht interaktiven - Zwischensequenz, in der Lynn, die Ehefrau von Protagonist Blake Langermann, gefoltert wird. Das ACB war der Meinung, hierbei handele es sich um die Darstellung sexueller Gewaltanwendung, was sich auch mit der höchstmöglichen Alterseinstufung nicht vereinbaren ließe.

Gegenüber press-start.com bestätigten die Entwickler von Red Barrels: "Outlast 2 hat von der australischen Behörde für Alterseinstufungen ein R18+ erhalten. Damit wird es am 26. April in Australien erscheinen". Schnitte mussten die Entwickler für die australische Version nicht vornehmen. "Es wird weltweit nur eine Version von Outlast 2 geben", ergänzen sie. Gründe für die neue Entscheidung seitens des Australian Classification Boards sind nicht bekannt. Ohne eine Alterseinstufung hätte Outlast 2 in Australien nicht verkauft und beworben werden dürfen. In Deutschland wurde Outlast 2 übrigens ebenfalls schon geprüft: Das Horror-Abenteuer kommt hierzulande mit einer USK-Freigabe ab 18 Jahren auf den Markt. Der Release erfolgt am 25. April in Deutschland - für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

