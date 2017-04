Outlast 2: ​Soundtrack verspricht Atmosphäre pur - und gibt Rätsel auf

Der jüngst von Komponist Samuel Laflamme auf YouTube veröffentlichte Soundtrack zu Outlast 2 gibt Rätsel auf. Nicht nur aufgrund der kryptischen Songnamen: In den einzelnen Stücken scheinen wahllos Großbuchstaben enthalten zu sein. So lautet der Name des fünften Tracks etwa "i thought we were all dEad". Ein findiger YouTube-Nutzer scheint Licht ins Dunkel zu bringen, denn: Reiht man alle Großbuchstaben aneinander, ergibt sich das Wort "Redemption" (deutsch: Erlösung). Welche möglichen Story-Hintergründe der Komponist damit andeutet, bleibt abzuwarten. Das Horror-Abenteuer lässt sich ab dem 25. April auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erleben.

Wer sich auf den bevorstehenden Release von Outlast 2 einstimmen will, klickt auf das nachfolgend eingebundene Video. Der Soundtrack zum neuen Horror-Schocker lässt auf ein atmosphärisches Highlight hoffen. Die Story von Outlast 2 spielt im ländlichen Arizona. Der Spieler verkörpert den Kameramann Blake Langermann, der gemeinsam mit seiner Frau Lynn den eigentlich geradezu "unmöglichen" Mord an einer schwangeren Frau aufklären muss. Outlast 2 erscheint hierzulande mit einer USK-Freigabe "ab 18 Jahren". Dabei mussten die Entwickler den Spielinhalt nicht anpassen: Outlast 2 kommt weltweit ungeschnitten auf den Markt. Viele weitere Infos findet ihr auf unserer Themenseite zu Outlast 2.