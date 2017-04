Outlast 2: ​Gameplay-Video kurz vor Release - Was versteckt sich im Dunkeln?

Kurz vor dem Release von Outlast 2 hatte die US-Webseite Polygon die Möglichkeit, den vielversprechenden Horror-Schocker ausführlich anzuspielen. Daraus ist ein zehnminütiger Clip entstanden, der unter anderem gruselige Spielszenen in einer Schule zeigt. Dass die Lichtverhältnisse nicht die besten sind, ist klar - die meisten Korridore sind zum Fürchten finster. Was sich im Dunkeln wohl versteckt? Weitere Details wollen wir an dieser Stelle jedoch nicht verraten. Entscheidet daher selbst, ob ihr euch das unten angehängte Video anschauen oder die Schockmomente in Kürze lieber selbst hautnah erleben wollt. Der Release von Outlast 2 erfolgt am 25. April auf PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Outlast 2 sollte ursprünglich bereits im Herbst des vergangenen Jahres erscheinen. Die Entwickler von Red Barrels Games mussten das Grusel-Abenteuer allerdings auf Anfang 2017 verschieben. Das Indie-Studio benötigte mehr Zeit, um seine alptraumhafte Vision in die Realität umzusetzen. Die Story von Outlast 2 spielt im ländlichen Arizona. Der Spieler verkörpert den Kameramann Blake Langermann, der gemeinsam mit seiner Frau Lynn den eigentlich geradezu "unmöglichen" Mord an einer schwangeren Frau aufklären muss. Outlast 2 erscheint hierzulande mit einer USK-Freigabe "ab 18 Jahren". Dabei mussten die Entwickler den Spielinhalt nicht anpassen: Outlast 2 kommt weltweit ungeschnitten auf den Markt.